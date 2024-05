Heute im TV: Mitreißender Höhepunkt einer der besten Sci-Fi-Reihen, die schon in 7 Tagen fortgesetzt wird

Heute erwartet euch im TV das vorläufige Finale einer großartigen Sci-Fi-Reihe, die schon in wenigen Tagen mit einem vierten Teil ins Kino zurückkehrt.

7 Jahren nachdem die Planet der Affen-Reboot-Reihe nach drei erfolgreichen Filmen ihr vorläufiges Ende fand, steht mit Planet der Affen: New Kingdom nun ein vierter Teil in den Startlöchern, der euch schon in wenigen Tagen auf der großen Leinwand erreicht. Um euch bestens auf das Kinoerlebnis vorzubereiten, habt ihr heute noch einmal im TV die Chance, euch mit Planet der Affen: Survival die jüngsten Ereignisse der Sci-Fi-Reihe ins Gedächtnis zu rufen.

Der Krieg zwischen Menschen und Affen beginnt: Darum geht es in dem Sci-Fi-Film Planet der Affen: Survival

Nach den Ereignissen aus Planet der Affen: Revolution steht ein Krieg zwischen Affen und Menschen unmittelbar bevor, von dem das Schicksal des gesamten Planeten abhängt. Caesar (Andy Serkis) sieht sich dabei mit der unlösbaren Aufgabe konfrontiert, zwischen den Fronten zu vermitteln, um eine noch größere Katastrophe zu verhindern.

Seht hier den Trailer zu Planet der Affen: New Kingdom:

Planet der Affen: New Kingdom - Trailer (Deutsch) HD

Für die Moviepilot-Community gehören ist das Planet der Affen-Reboot zu einer der besten Sci-Fi-Reihen der letzten Jahre. So kommt Planet der Affen: Survival ebenso wie sein Vorgänger auf eine Durchschnittswertung von 7,1 Punkten, während Planet der Affen: Prevolution sogar 7,2 von 10 Punkten verzeichnet. Die Reihe konnte an den weltweiten Kinokassen insgesamt über 1,6 Milliarden US-Dollar einspielen.

Planet der Affen: Survival wurde ebenso wie Teil 2 von Matt Reeves (The Batman) inszeniert. Neben Andy Serkis sind in dem Sci-Fi-Kracher unter anderem Jason Clarke (Everest), Keri Russell (The Americans), Gary Oldman (Léon – Der Profi) und Kodi Smit-McPhee (The Road) vor der Kamera zu sehen.

Wann läuft Planet der Affen: Survival im TV?

Planet der Affen: Survival läuft am 1. Mai 2024 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins im Free-TV. Wenn ihr den Ausstrahlungstermin verpassen sollten, habt ihr außerdem die Möglichkeit, den Film bei Disney+ im Streaming-Abo nachzuholen. Planet der Affen: New Kingdom erwartet euch dann am 8. Mai 2024 in den deutschen Kinos.



