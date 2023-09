Heute im TV: Richtig guter Action-Film, der eine der größten Kino-Reihen aller Zeiten vor dem Ruin rettete

Es ist unglaublich schwer, eine Filmreihe nach vielen Jahren neu zu definieren. James Bond ist das gleich mehrmals ausgesprochen gut gelungen, wie unser heutiger TV-Tipp zeigt.

Selbst die größten Filmreihen unserer Zeit müssen sich irgendwann neu erfinden, wenn sie langfristig Bestand haben wollen. Das beste Beispiel ist James Bond. Seit 1962 erlebt der britische Geheimagent nervenaufreibende Abenteuer im Kino. Der Bond aus den 1960er Jahren unterscheidet sich aber gravierend von dem aus den 2010er Jahren.

Im Grunde hat sich James Bond mit jedem Schauspielerwechsel neu erfunden – und das mit Erfolg. Bisher gibt es keine Bond-Ära, die als kompletter Flop in die Filmgeschichte eingegangen ist. Anfang der 1990er Jahre war es trotzdem nicht selbstverständlich, dass die Agentenreihe mit ihren vertrauten Elementen weitergeht.

War James Bond überhaupt noch zeitgemäß?



Grandioser James Bond-Neustart: Mit GoldenEye liefert Pierce Brosnan eines der besten 007-Abenteuer ab

Der 1995 erschienene GoldenEye gleicht einer dringend notwendigen Generalüberholung. Fast alle ikonischen Bestandteile wurden auf den Prüfstand gestellt und modernisiert. Das Ergebnis ist einer der besten Bond-Filme überhaupt: Pierce Brosnan hat die Reihe geschickt und unerschrocken in eine neue Dekade getragen.

Hier könnt ihr den Trailer zu GoldenEye schauen:

Goldeneye - Trailer (English)

Um Bond für die Zukunft zu rüsten, musste GoldenEye die 007-DNA nicht grundlegend verändern. GoldenEye ist ein waschechtes Bond-Abenteuer – nur eben eines, das mit der Zeit geht und über seine eigene Existenz nachdenkt, anstelle sich an Erinnerungen zu klammern. Am deutlichsten wird das durch Judi Denchs MI6-Chefin M, die bereits im Zuge ihrer Einführung mit sämtlichen Macho-Bonds der Vergangenheit abrechnet, ehe sie Mitte der 2000er Jahre auch Daniel Craigs Bond in eine neue Richtung lenkte.

James Bond-Reboot: Wann läuft GoldenEye im TV?

GoldenEye läuft heute Abend, am 8. September 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbeunterbrechung zieht sich die Ausstrahlung bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung folgt am Freitag, dem 15. September 2023, um 22:50 Uhr. Alternativ könnt ihr Brosnans ersten Bond mit allen anderen Teilen der Reihe aktuell im Abo bei WOW streamen.

