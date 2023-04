Heute im TV: Schlimmer Sci-Fi-Flop, der ein “Stachel im Fleisch” von Will Smith ist

Wenn Will Smith an Wild Wild West denkt, würde er am liebsten im Boden versinken. Heute läuft der wohl größte Schandfleck in der Karriere des Stars im TV.

Will Smith-Flops sind selten. Einer der ersten war Wild Wild West. Der Western mit Sci-Fi-Elementen läuft heute im TV. Erfahrt in diesem Artikel, wann und wo ihr den Film schauen könnt, worum es geht und wie Will Smith heute zu seinem durchaus legendären Misserfolg steht. Wann läuft und bei welchem Sender läuft Wild Wild West? Wild Wild West läuft am Samstag um 20.15 Uhr bei RTL 2

Die Wiederholung folgt in der Nacht auf Sonntag um 0.25 Uhr Darum geht es im bizarren Sci-Fi-Western Wild Wild West U.S. Army Captain James West (Will Smith) und U.S. Marshal Artemus Gordon (Kevin Kline) könnten unterschiedlicher nicht sein. Der eine ein Frauenheld und Draufgänger, der andere ein gewiefter Ingenieur. Doch sie haben eine Sache gemeinsam: Sie wurden beide vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika (ebenfalls Kevin Kline) dazu berufen, das Verschwinden mehrerer Top-Wissenschaftler zu untersuchen. Wild Wild West - Trailer (Deutsch) Will Smith hätte Wild Wild West lieber nicht gedreht und 3 Aussagen zeigen seinen Schmerz Es existiert eine ganze Chronik der Scham zu Will Smith und Wild Wild West. Der Film spielte bei einem Budget von 170 Millionen US-Dollar lediglich 222 Millionen US-Dollar wieder ein. Von Filmfans und der Kritik wird der fehlkalkulierte Blockbuster bis heute mit Spott überzogen. Smith steht dabei sogar in vorderster Reihe: "Wild Wild West ist ein Stachel in meinem Fleisch " , sagte er GQ 2021 . "Mich in Reiterstiefeln zu sehen. Das mag ich nicht."

sagte er 2021 Und 2019: "Ich würde zu Wild Wild West zurückkehren und ich würde sagen: 'Arschloch, warum hast du nicht Matrix gemacht?'" Die Rolle des Neo, die schließlich Keanu Reeves übernahm, lag tatsächlich auf Smiths Tisch. Er lehnte zugunsten von Wild Wild West ab.

Die Rolle des Neo, die schließlich Keanu Reeves übernahm, lag tatsächlich auf Smiths Tisch. Er lehnte zugunsten von Wild Wild West ab. Zuvor 2016 sagte: "Ich hatte [damals] so viel Erfolg, dass ich anfing, Blut zu lecken und meinen Fokus von der Kunst auf den Gewinn umlenkte. Ich wollte Geld machen und der größte Filmstar sein, doch dann – um die Wild Wild West-Zeit herum – gab es ein Zögern in mir. Ich erwischte mich selbst dabei, etwas zu promoten, weil ich Gewinn machen wollte, nicht weil ich etwas promotete, an das ich geglaubt habe." Woher kommt dieser Schmerz? Will Smith ist bekannt dafür, seine Filmprojekte sorgsam auszuwählen, um Misserfolge zu vermeiden. Mit dieser Strategie erreichte er einen Rekord für die Ewigkeit. Er ist der einzige Schauspieler, der mit 8 Filmen hintereinander 100 Millionen Dollar an den US-Kinokassen eingespielt hat. 8 Mal hintereinander startete er auf Platz 1 der nordamerikanischen Kino-Charts. Natürlich wirkt da ein kommerzieller und künstlerischer Misserfolg wie Wild Wild West wie ein besonders auffälliger Schandfleck.