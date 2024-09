Heute im TV: Sci-Fi-Action mit Schock-Twist, für den man bis zum Ende sehen muss, damit es richtig weh tut

Sci-Fi-Kriege enden nicht immer mit ruhmreichen Heldentaten. Das beweist etwa ein atemberaubender Action-Kracher mit Harrison Ford, der heute im Free-TV läuft.

Viele Sci-Fi-Stoffe zeigen intergalaktische Kriege als Bühne für Mut und Ruhmestaten. In Dune wird ein verwöhnter Adelssohn zum stolzen Krieger. Luke Skywalker reift in diversen Duellen zum Lichtschwert-Virtuosen heran und die Helden vieler Star Wars-Serien tun es ihm gleich. Ender's Game - Das große Spiel macht solche Heldenmythen zur Falle für den Zuschauenden: Auf ergötzend schöne Schlachten folgt hier ein entlarvender, grausamer Twist.



Wer selbst davon schockiert werden möchte, hat heute Abend im Free-TV die Gelegenheit dazu.

Enders Game berauscht mit durchgestylten Sci-Fi-Schlachten

Zunächst einmal gibt sich der Blockbuster von Regisseur Gavin Hood (X-Men Origins: Wolverine) ganz dem Spektakel des Sci-Fi-Kriegs hin: Nach einem verheerenden Alien-Angriff auf die Erde rüstet sich das verbliebene Weltmilitär mit einem ungewöhnlichen Ausbildungsprogramm für eine erneute Attacke: Rigoroser Drill und pausenlose Trainings-Simulationen sollen unter Rekrut:innen im Kindesalter den neuen führenden Admiral der Erdenflotte finden.

Ender (Asa Butterfield) stellt sich dabei als der Begabteste unter ihnen heraus. Sein Vorgesetzter Colonel Graff (Harrison Ford) schickt ihn daraufhin durch immer anspruchsvollere Simulationen, die sein taktisches und strategisches Geschick unter Beweis stellen sollen. So kommt der Teenager seiner ersten echten Schlacht gegen die Aliens immer näher.

Ender's Game - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Inszenierung der Simulationen ist dabei unglaublich packend und visuell beeindruckend geraten: In rasendem Tempo liefert der Film verblüffende Wendungen und durchgestylte Sci-Fi-Scharmützel, die mit ihren futuristischen Rüstungen und Neonlicht-Ästhetik an Filme wie Tron: Legacy erinnern. Doch das ist letzten Endes auch ein perfider Trick.

Auf die wunderschönen Sci-Fi-Schlachten folgt ein brutaler Twist

Die rasante Geschwindigkeit, der edle Look und die Inszenierung von Enders brillanten Einfällen lassen stets nach mehr davon gieren: Dass hier ein Kind von kaltblütigen Erwachsenen zum Kriegsdienst erzogen wird, tritt in den Hintergrund.

Selbst wenn Graffs Ideologie und Enders Unschuld immer mal wieder kurz in Zweifel gezogen werden: Es überwiegt der Spaß an den immer abgefahrener werdenden Sci-Fi-Schießereien. Dann steht plötzlich der Ernstfall vor der Tür und Ender soll das Optimum seiner eingedrillten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Der Twist, der dann folgt, dürfte vielen Zuschauer:innen den Magen umdrehen.

Er wird hier auch nicht verraten, denn für die Wirkung des Films ist er essenziell. Die Wendung kommentiert die Action-Szenen des Films in einer Art, von der sich der ein oder andere Fan verraten fühlen dürfte: Woran er sich 114 Minuten ergötzt hat, wird plötzlich zu einer Abscheulichkeit.

Wann ist Ender's Game im TV zu sehen?

Ender's Game läuft am 17. September um 20:15 Uhr im Programm von kabel eins. Die Wiederholung ist nachts um 1:20 Uhr zu sehen. Der Amazon-Kanal Adrenalin hat den Film auch in der Flat, ansonsten ist er an den üblichen Stellen als Leih- und Kauftitel zu haben.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.