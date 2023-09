Heute im TV: Sci-Fi-Flop, bei dem Christian Bale unglaublich ausgerastet ist und ihr könnt das Video dazu schauen

Bei Nitro läuft am Dienstagabend Terminator: Die Erlösung. Im vierten Teil der Sci-Fi-Reihe spielt Christian Bale mit. Am Set hatte er damals einen heftigen Wutanfall, der im Netz gelandet ist.

Nach den ersten drei Terminator-Teilen mit Arnold Schwarzenegger im Mittelpunkt markierte Terminator: Die Erlösung einen Wendepunkt der Sci-Fi-Reihe. Arnie wollte für die Fortsetzung von 2009 nicht vor die Kamera, deswegen wurde er für einen kurzen Cameo-Auftritt mit CGI nachgebaut.

Der vierte Terminator-Film glänzt dafür mit Avatar-Star Sam Worthington und Batman-Darsteller Christian Bale in den Hauptrollen. Letzterer bekam damals am Set einen üblen Wutanfall, der mitgefilmt wurde und im Netz gelandet ist.

Darum geht es in Terminator: Die Erlösung

Das Sci-Fi-Sequel spielt in einem dystopischen 2018, wo sich das Computerprogramm Skynet gegen die Menschheit gewendet und eine Apokalypse ausgelöst hat. Es liegt an John Connor (Bale), als Rebell:innen-Anführer die Zukunft der letzten Überlebenden zu sichern. Dabei trifft er auf Marcus Wright (Worthington), der ein düsteres Geheimnis verbirgt.

An den Kinokassen konnte der vierte Terminator-Film kaum überzeugen. Mit einem Budget von 200 Millionen Dollar spielte der Sci-Fi-Blockbuster laut Box Office Mojo weltweit über 371 Millionen Dollar ein. Kein total vernichtendes Ergebnis, doch der Teil gilt damit trotzdem als Flop.

Christian Bales Set-Ausraster bei Terminator 4 könnt ihr im Video schauen

Beim Dreh einer Terminator 4-Szene überprüfte Kameramann Shane Hurlbut mittendrin die Beleuchtung, was Bale zum Ausrasten brachte. Es folgte ein minutenlanger Wutausbruch, bei dem der Star mit Schimpfwörtern nur so um sich warf und den Rausschmiss des Kameramanns forderte.

Den Vorfall könnt ihr euch hier im Video anschauen:

Der vierte Terminator-Teil läuft am 12. September 2023 um 20:15 Uhr bei Nitro.



