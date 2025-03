Heute im TV: Sci-Fi-Fortsetzung mit 165 Millionen Dollar Budget, auf die wir 20 Jahre gewartet haben und dann das

Heute läuft einer der größten und teuersten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre im TV. Er hinterließ jedoch kaum Spuren und floppte desaströs. Was war passiert?

Dieser Film hätte problemlos das Blockbuster-Ereignis des Sommers 2016 werden können – es kam ganz anders. Independence Day 2: Wiederkehr wurde zwar mit einem gewaltigen Budget aufgepumpt, aber wofür das alles? Wir erklären die Geschichte des Flops ausführlich.

Handlung: Was passiert in Independence Day 2?

Darum geht es: 20 Jahre nach dem Alien-Angriff in Independence Day ist die Welt nicht mehr dieselbe. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Menschheit sich die außerirdische Technologie angeeignet hat, um ihre Heimat wieder aufzubauen und sich für einen möglichen weiteren Angriff zu wappnen. Eine gute Idee, denn die besiegten Aliens haben ein Signal ins All gesendet, um Unterstützung von ihren galaktischen Verbündeten anzufordern.

Hier könnt ihr den Trailer zu Independence Day 2 schauen:

Viele neue Stars und Rückkehrer: Nun sieht sich die nächste Generation mit einer außerirdischen Bedrohung konfrontiert: Dylan (Jessie Usher) muss auf einmal das Erbe seines Stiefvaters Captain Steven Hiller (Will Smith) antreten. Die Tochter (Maika Monroe) des ehemaligen Präsidenten Whitmore (Bill Pullman) versucht, eine Beziehung zu einem der Kampfpiloten (Liam Hemsworth) aufzubauen. Außerdem bietet Wissenschaftler David Levinson (Jeff Goldblum) jene Erfahrungen an, die er in der letzten Invasionswelle gesammelt hat.

Independence Day 2 war ein extrem kostspieliges Sci-Fi-Vergnügen

Das Budget: Independence Day 2 war einer der teuersten Filme des Jahres 2016. Laut Box Office Mojo betrug allein das Produktionsbudget 165 Millionen US-Dollar. Die Gewinnschwelle, also der Punkt, ab dem ein Film Gewinn macht, lag bei 412,5 Millionen US-Dollar. Faustregel bei Großproduktion: Produktionsbudget x 2,5 = Gewinnschwelle.

Independence Day 2 war nicht nur ein finanzieller Flop, sondern eine Enttäuschung auf allen Ebenen

Das Ergebnis: Der Blockbuster spielte nur 389 Millionen US-Dollar weltweit ein. Das war nicht mal die Hälfte des Vorgängers, der 1996 gewaltige 817 Millionen US-Dollar einspielte, bei nur 75 Millionen US-Dollar Budget.

Woran lag es? Mit Roland Emmerich kehrte zwar der Erfolgsregisseur des ersten Teils zurück. Auch zwei der wichtigsten Darsteller waren wieder dabei, Jeff Goldblum und Bill Pullmann. Einer fehlte jedoch: Will Smith, das Herzstück des ersten Teils und der größte Star des Franchise. Der einfache Grund für seine Abwesenheit: "Ich hatte zwei Drehbücher vor mir, von Independence Day 2 und von Suicide Squad", so Smith. Es war "die Entscheidung zwischen dem Versuch, vorwärts zu gehen und dem Klammern ans Vergangene." Will Smith entschied sich für Suicide Squad, der im selben Jahr startete und von Fans gemischt aufgenommen wurde.

Die Bewertungen: Allerdings kam Suicide Squad nicht so negativ an wie Independence Day 2. Bei Moviepilot kommt der Blockbuster auf 5.1 von 10 Punkten. Teil 1 wird mit einer 7 bewertet. Bei Rotten Tomatoes erhielt der Film nur 30 Prozent Zustimmung vom Publikum – brutale 45 Prozent weniger als Teil 1.

Kommt Independence Day 3 noch?

Ursprünglich sollten zwei neue Filme aus dem Franchise erscheinen. Independence Day 3 war immer wieder im Gespräch. Die Bruchlandung des ersten Sequels vertrieb jedoch sämtliche Hoffnungen. Möglich wäre ein Abschluss der Trilogie wohl erst mit viel Abstand zu dem Flop – und dann auch nur mit Will Smith. Das sollte die Lehre aus diesem missglückten Versuch sein.

Sci-Fi-Kracher: Wann läuft Independence Day 3 im TV?

Independence Day 2: Wiederkehr läuft heute Abend am 9. März 2025 um 20:15 Uhr auf Sat.1. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:40 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:00 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.