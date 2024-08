Heute im TV: Spannende Abenteuer-Unterhaltung mit 3 Superstars, die Action, Herz und Humor vereint

In der Indiana Jones Ära, Anfang der 80er Jahre, entstand auch unser heutiger TV-Tipp, der jede Menge Abenteuer-Unterhaltung bietet. Darin begeben sich drei Superstars auf Schatzsuche.

Anfang der 80er Jahre brachte Indiana Jones neuen Glanz ins Abenteuer-Genre. Drei Jahre nach dem ersten Teil erschien Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten von Forrest Gump-Regisseur Robert Zemeckis, dessen Film überraschenderweise ebenso zu einem Publikumshit wurde und gute Kritiken absahnte. Heute läuft der vergessene Abenteuer-Film mit drei Megastars im TV.



Vom Schreibtisch in den Dschungel: Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten läuft im TV

Autorin Joan Wilder (Kathleen Turner) schreibt erfolgreich Romane über romantische Abenteuer, doch plötzlich wird ihre Fantasie zur Realität, als sie eine Schatzkarte zugeschickt bekommt. Auf die Karte haben es auch die Schmuggler Ira (Zack Norman) und Ralph (Danny DeVito) abgesehen, die Joans Schwester in Kolumbien gefangen halten. Um sie zu befreien, macht sich die Autorin auf in den südamerikanischen Urwald. Auf der gefährlichen Mission erhält sie Hilfe von dem Abenteurer Jack Colton (Michael Douglas).

Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten: Mit einem schweren Start zum Überraschung-Hit

Zu Beginn glaubte kaum jemand an den Erfolg des Abenteuer-Films, der wie ein billiger Indiana Jones Abklatsch wirken könnte. Das Drehbuch stammte von Newcomer Diane Thomas und auch Regisseur Zemeckis stand noch am Anfang seiner Karriere und hatte noch keinen großen Hit gelandet.

20th Century Fox Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten

Wer allerdings sein volles Herzblut in das Projekt legte, war Michael Douglas, der auch als Produzent tätig war. Und tatsächlich entwickelte sich die romantische Schatzsuche in einen Riesenpublikumserfolg, der das zehnfache seines Budgets wieder einspielte. Auch Kritiker:innen hatten viel Lob übrig, auf Rotten Tomatoes erhält der Film 86 Prozent Zustimmung.

Mit Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil gab es 1985 eine Fortsetzung. Und die Reihe inspiriert Blockbuster bis heute, wie in dem Artikel von Vulture zu lesen ist. Unter anderem Jungle Cruise mit Emily Blunt und Dwayne Johnson oder The Lost City mit Sandra Bullock und Channing Tatum. Bei letzterem ist die starke Ähnlichkeit in der Grundidee und Handlung nicht von der Hand zu weisen ist.

Wann kommt das Dschungelabenteuer Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten im TV?

Bei Tele5 geht es am heutigen Sonntag, den 25. August um 20:15 Uhr auf Schatzsuche. Die Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf Montag um 02:45 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten bei Disney+ im Abo streamen.

