Heute im TV: Spannendes Thriller-Meisterwerk über einen Serienmörder, das seit fast 100 Jahren fasziniert

Heute läuft ein Thriller im TV, der einer der ersten deutschen Tonfilme überhaupt ist. Das gefeierte Meisterwerk gehört auch in internationalen Rankings zu den besten Filmen aller Zeiten.

Heute ist es kaum noch zu glauben, doch Deutschland gehörte wirklich einmal zu den führenden Filmnationen und hat großartige und mutige Werke hervorgebracht, die international viel Beachtung fanden. Auch unser heutiger TV-Tipp gehört dazu. M- Eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang ist bereits 93 Jahre alt und noch immer absolut sehenswert.



Darum geht es im Thriller M - Eine Stadt sucht einen Mörder

Ein Kindermörder versetzt die Anwohner:innen Berlins in Angst und Schrecken. Die Polizeiermittlungen erzielen keine Ergebnisse und so formiert sich die Bevölkerung und die Berliner Unterwelt, um den Täter selbst zu finden. Das ist jedoch nicht so einfach, wie gedacht und schnell ist gegenseitiges Misstrauen und Beschattung die Folge. Schon bald steht eine ganze Stadt am Abgrund der Selbstjustiz.

UFA M - Eine Stadt sucht einen Mörder

M - Eine Stadt sucht einen Mörder wird noch heute von der Kritik gefeiert

Wer den spannenden Serienkiller-Film bisher nicht gesehen hat, sollte ihn sich nicht entgehen lassen. Denn Fritz Lang versteht es, die spannende Hetzjagd kunstvoll zu inszenieren. Als einer der ersten deutschen Tonfilme überhaupt wird die neue Technik sparsam, aber dafür umso effektiver eingesetzt. Auch Langs intensive Recherchen in Psychiatrien, Gefängnissen und ganz Berlin machen sich in der gut ausgearbeiteten Handlung bemerkbar.

Auf Rotten Tomatoes erhält M - Eine Stadt sucht einen Mörder einen Kritiker:innen-Score von 100 Prozent und auch das Publikum ist zu 95 Prozent begeistert. Im allgemeinen Konsens heißt es:

Ein wegweisender Psychothriller mit fesselnden Bildern, tiefgründigen Gedanken über die moderne Gesellschaft und Peter Lorre in seiner besten Darstellung.

Zwei Remakes können fast 100 Jahre alten Klassiker nicht toppen

1951 versuchte sich Hollywood an einer gleichnamigen Neuverfilmung. Regisseur Joseph Losey verlegte die Handlung in die Weltwirtschaftskrise der Nachkriegszeit nach Los Angeles. Ein österreichisches Serienremake holte die Geschichte 2019 in die Gegenwart nach Wien. Trotz des großartigen Ensembles aus deutschen und österreichischen Schauspieler:innen konnten die grotesken Figuren in dem überinszenierten Remake nicht mit dem Original mithalten.

Nach wie vor wird M - Eine Stadt sucht einen Mörder in verschiedenen nationalen, wie internationalen Rankings zu den besten Filmen aller Zeiten gezählt. Das französische Filmmagazin Cahiers du Cinéma wählte den Thriller 2012 auf Platz 6 der besten Filme aller Zeiten und auf der amerikanischen Filmseite They Shoot Pictures, Don't They erhält das Meisterwerk Platz 54.

Wann läuft der Kriminalfilm M - Eine Stadt sucht einen Mörder im TV?

Am heutigen Montag, dem 10. Juni, zeigt arte das Meisterwerk um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf den 12. Juni um 01:40 auf dem Kultursender. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr M - Eine Stadt sucht einen Mörder jederzeit auf Amazon Prime im Abo streamen.

