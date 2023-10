Heute im TV: Spannungs-Meisterwerk, das zum Glück nur 81 Minuten geht, weil es niemand länger aushalten kann

Heute Abend könnt ihr einen der spannendsten Filme aus den 2000er Jahren im Fernsehen schauen. Das Konzept ist so einfach wie genial. Hier steht ihr die ganze Zeit unter Strom.

In einer Zeit, in der große Kinofilme gerne weit über zweieinhalb Stunden Laufzeit für sich beanspruchen, kommt unser heutiger TV-Tipp, Nicht auflegen!, mit schlanken 81 Minuten daher. Lohnt es sich, da überhaupt einzuschalten? Definitiv! Regisseur Joel Schumacher nutzt jede einzelne Sekunde aus, die ihm zur Verfügung steht.

Nicht auflegen! mit Colin Farrell: Ein unerträglich spannender Thriller von Regisseur Joel Schumacher

Die Geschichte von Nicht auflegen! ist Anfang der 2000er Jahre angesiedelt und entführt in die pulsierenden Straßen von New York. Dort lernen wir Stu Shepard (Colin Farrell) kennen, seines Zeichens ein Agent, der viel verspricht und wenig hält. Rücksichtslos stolziert er durch die Gegend und denkt, dass sich die Welt nur um ihn dreht.

Stu gehört zu der Sorte Protagonisten, mit denen man auf keinen Fall mehr Zeit verbringen will. Sobald er jedoch in einer Telefonzelle von einem unbekannten Anrufer bedroht wird, gelingt es dem Film trotzdem, dass wir um sein Leben fürchten. Das ist allerdings erst der Beginn eines unfassbar aufregenden Kammerspiels.

Hier könnt ihr den Trailer zu Nicht auflegen! schauen:

Nicht auflegen! - Trailer (Deutsch) HD

Die Handlung von Nicht auflegen! spielt sich fast ausschließlich in der Telefonzelle oder um die Telefonzelle herum ab, in der sich Stu gegen seinen Willen befindet. In nervösen Aufnahmen kreist Schumacher um den in Bedrängnis geratenen Agenten, der plötzlich anfängt, seine Lebensentscheidungen zu hinterfragen.

Schumacher verschwendet keine Zeit mit überflüssigen Erklärungen und streckt die Szenen des Films nicht unnötig in die Länge. Stattdessen setzt er auf maximalen Nervenkitzel und reiht ein aufwühlendes Highlight an das andere. Ginge der Film nur eine Minute länger – man würde es vor Spannung nicht aushalten.

Wann kommt Nicht auflegen! mit Colin Farrell im TV?

Nicht auflegen! läuft heute Abend, am 3. Oktober 2023, um 22:20 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht der Film bis 00:00 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00:25 Uhr. Wenn ihr dieses Spannungs-Meisterwerk komplett an einem Stück schauen wollt, könnt ihr es aktuell bei Disney+ im Abo streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.