Heute im TV: Spannungsmeisterwerk, das in 149 Minuten ständig überrascht und die beste Ben Affleck-Performance überhaupt bietet

Heute läuft ein Thriller-Meisterwerk von Ausnahmeregisseur David Fincher im TV. Neben 1000 Twists und einem verstörenden Ende liefert der Film eine absolute Glanzleistung von Ben Affleck.

David Fincher ist ein absoluter Meister der Spannung, der sich selbst vor Legenden wie Alfred Hitchcock nicht verstecken muss. Nach Kultfilmen wie Sieben oder Fight Club schuf er 2014 mit Gone Girl - Das perfekte Opfer einen Ausnahme-Thriller, in dem Ben Affleck als verdächtiger Ehemann eine seiner besten Rollen spielt. Heute läuft er im TV.



Im TV: Ben Affleck als unschuldiges Opfer oder gewissenloser Mörder

Gone Girl dreht sich um Nick Dunne (Affleck), der eines Morgens das Verschwinden seiner Frau Amy (Rosamund Pike) bemerkt. Die öffentliche Sympathie mit seiner darauf folgenden, augenscheinlich verzweifelten Suche kehrt sich allerdings ins Gegenteil, als Hinweise für Amys gewaltsamen Tod auftauchen.

20th Century Fox Ben Affleck in Gone Girl

Und das ist lediglich der erste von mehreren, verstörenden Twists von Finchers Spannungsmeisterwerk. In 149 Minuten wechselt der Film mehrmals die Perspektiven, hinterfragt die Moral des Zuschauers und löst die angestaute Spannung schließlich in schockierend blutigen Szenen wieder auf.

Affleck zeigt hier die gesamte Palette seiner Schauspielkunst und changiert zwischen Verzweiflung und Trauer, Härte und Brutalität, Reue und einer fast tollpatschigen Hilflosigkeit. Kein Wunder also, dass der Thriller von vielen Kritiker:innen stürmisch gefeiert wurde (via Rotten Tomatoes ).

Wann läuft Gone Girl im TV?

Gone Girl läuft am heutigen Mittwoch, den 23. August 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 01:50 Uhr nachholen. Neben Affleck und Pike ist unter anderem Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) vor der Kamera zu sehen.

