Heute im TV: Teil 1 einer der größten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten, die in den letzten Jahren komplett gegen die Wand gefahren wurde

Heute kommt einer der besten Sci-Fi-Abenteuerfilme überhaupt im Fernsehen, der fünf Fortsetzungen nach sich zog. Leider enttäuschten die letzten Teile gewaltig.

Einer der erfolgreichsten und besten Blockbuster überhaupt läuft am heutigen Donnerstag im Fernsehen: Steven Spielbergs Jurassic Park mixt Elemente des Science-Fiction-, Monster- und Katastrophenfilms und brach damit 1993 einige Rekorde. 30 Jahre später befindet sich die Dinosaurier-Reihe auf ihrem Tiefpunkt.

Jurassic Park bereitet keine Fortsetzung vor, aber das hielt niemanden davon ab

Eine Gruppe von Wissenschaftler:innen (Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern) soll einen Freizeitpark mit Dinosauriern inspizieren. Als ein schlecht unzufriedener Entwickler die Sicherheitsvorkehrungen abschaltet, gerät alles außer Kontrolle.

Basierend auf Michael Crichtons Roman erzählt Jurassic Park eine in sich abgeschlossene Geschichte. Das Abenteuer entwickelte sich an den Kassen zum erfolgreichsten Film überhaupt, was erst durch James Camerons Titanic überboten wurde. Also musste eine Fortsetzung her. Widerwillig schrieb Michael Crichton einen Nachfolgeroman und Steven Spielberg kehrte auf den Regiestuhl zurück. Vergessene Welt - Jurassic Park erschien 1997.

Die Jurassic-Fortsetzungen wurden immer schlechter

Das (äußerst spaßige) Sequel erhielt gemischte Kritiken und war damit ein Warnsignal, was die Qualität der Reihe anging. Denn innerhalb der Handlung gab es keinen Grund für Jurassic Park-Fortsetzungen, anders als zum Beispiel bei der epischen Geschichte von Star Wars oder den alleinstehenden Abenteuern von Indiana Jones. Jeder Teil musste eine haarsträubendere Geschichte zusammensetzen, die eine Reise auf eine von Dinosauriern bevölkerte Todesfalle rechtfertigte

Die Jurassic Park-Filme im Überblick:

Die erste Jurassic Park-Trilogie wurde von Teil zu Teil schlechter aufgenommen und der Neustart mit Jurassic World erlebte eine ähnliche Entwicklung (via Rotten Tomatoes ). Am bisherigen Ende der Reihe steht der schlechteste Jurassic-Film überhaupt.

Mehr zum Dino-Tiefpunkt: Jurassic World 3 ist die größte Dino-Katastrophe der letzten 65 Millionen Jahre

Kommt Jurassic World 4?

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard war trotzdem ein großer Erfolg. Weltweit spielte der Sci-Fi-Blockbuster über eine Milliarde Dollar ein. Jurassic World 4 wurde bislang nicht angekündigt, aber mehrere Personen aus dem Umkreis der Produktion haben angedeutet, dass die Reihe in irgendeiner Form fortgesetzt wird (etwa Bryce Dallas Howard bei People ).

Jurassic Park läuft am heutigen 9. August ab 20:15 Uhr bei VOX.

Ihr könnt den Film im Abo von Netflix oder Amazon Prime Video * nachholen.

Podcast für Filmfans: Wie ist Oppenheimer von Christopher Nolan?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der neuen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast spricht Moderator Sebastian mit seinen Gästen Björn und Pascal über Oppenheimer, den neuen Film von Christopher Nolan. Kann der Meisterregisseur den Erwartungen gerecht werden oder ist Oppenheimer dann doch nur ein konventionelles Biopic geworden?

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.