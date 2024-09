Heute im TV: Teil 4 einer der besten Action-Reihen, der das Franchise komplett auf den Kopf stellte

Teil 4 einer Action-Reihe veränderte sein komplettes Franchise. Heute läuft der rasante Agenten-Film im TV und soll zeitnah fortgesetzt werden.

Es ist der erste Film der erfolgreichen Jason Bourne Reihe ohne Matt Damon und sollte dem Action-Franchise neuen Wind einhauchen. Marvel Darsteller Jeremy Renner tritt im vierten Teil Das Bourne Vermächtnis in Damons Fußstapfen. Ob die zu groß sind oder ob Renner einen ebenbürtigen Helden verkörpert, könnt ihr heute Abend selbst im TV feststellen.



Im TV: Darum geht's im Action-Kracher Das Bourne Vermächtnis

Hauptfigur Agent Aaron Cross (Renner) war, wie auch Jason Bourne, Teilnehmer am CIA-Programm Operation Outcome. Der Supersoldat sucht Hilfe bei der Wissenschaftlerin Stephanie Snyder (Rachel Weisz), um mehr über seine Vergangenheit zu erfahren. Doch CIA-Agent Byer (Edward Norton) setzt alles daran, sie weiterhin zu verdecken.

Die Bourne-Reihe soll fortgesetzt werden: Original, Spin-Off oder Crossover?

Mit Tony Gilroy nahm in Das Bourne Vermächtnis ein Experte auf den Regiestuhl Platz, der immerhin an den Drehbüchern der vorherigen Teile mitgewirkt hatte. Dennoch war das Einspielergebnis ernüchternd: Das Bourne Vermächtnis spielte laut The Numbers bei einem Budget von 125 Millionen US-Dollar 280 Millionen wieder ein. Das ist zwar kein haarsträubender Flop, liegt aber dennoch hinter den Kassenerfolgen der Vorgänger.

Zwar wurde zwischenzeitlich noch einen weiterer Film mit Jeremy Renner abgekündigt, am Ende kehrte mit Jason Bourne aber Matt Damon in seiner Paraderolle zurück. Im letzten Jahr wurde bekannt, dass derzeit ein sechster Teil entsteht. Bleibt die Frage, ob Renner oder Damon das Ruder übernehmen. Oder ob es doch noch zu einem Crossover kommt, wie es in der Vergangenheit schon einmal angedacht war.

Die Kritiken zu Das Bourne Vermächtnis bewegen sich darüber hinaus im Mittelfeld, wie die Aggregatorenseite Rotten Tomatoes zeigt. Gelobt wird insbesondere Renners Leistung als Hauptdarsteller.

Wann läuft der Action-Streifen Das Bourne Vermächtnis im TV?

VOX zeigt den vierten Teil der beliebten Reihe am heutigen Donnerstag, den 26. September um 22:25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch wer den Film im TV verpasst, kann Das Bourne Vermächtnis bei Netflix streamen.