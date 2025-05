Heute im TV: Teil 6 der größten Fantasy-Reihe, die fast 10 Milliarden eingespielt hat

Mit einer geplanten Serien-Neuauflage in Sicht, lohnt es sich, noch mal das Original im Fernsehen zu sehen. Zwischen Liebeschaos und dunkler Magie stellt Teil 6 von Harry Potter die Weichen fürs große Finale.

Harry Potter und der Halbblutprinz ist wohl einer der emotionalsten Teile der Reihe, müssen Fans doch einen herben Verlust verkraften. Noch dazu wird die Gefahr, die von Lord Voldemort und seinen Anhänger:innen ausgeht, immer größer und die Inszenierung bedrohlicher. Mit einem Budget von 250 Millionen US-Dollar ist Teil 6 der teuerste Teil des Fantasy-Franchise.

Heute läuft Harry Potter und der Halbblutprinz im TV.

Harry Potter 6 im TV: Hogwarts selbst wird zur Bedrohung

Während Voldemorts Macht weiter wächst, erhält Harry ( Daniel Radcliffe) von Dumbledore den Auftrag, wichtige Informationen über den dunklen Lord zu beschaffen. Dafür soll er sich das Vertrauen des neuen Zaubertranklehrers Horace Slughorn (Jim Broadbent) erschleichen. Doch Hogwarts ist kein sicherer Ort mehr, und während auf den Fluren erste Romanzen knistern, braut sich im Verborgenen eine Katastrophe zusammen, die das Leben der Zauberwelt für immer verändert.

Mit einer sehenswerten Wertung von 7 von 10 Punkten liegt Der Halbblutprinz auf Platz 4 der besten Harry Potter-Teile, womit unsere Community mit dem Ranking von Rotten Tomatoes übereinstimmt. Es scheint, als habe Regisseur David Yates sein großzügiges Budget gekonnt eingesetzt und gerade bei den visuellen Effekten kaum Kosten und Mühen gescheut. Allein an der Szene, in der Ginny beim Quidditch-Spiel eine Rolle vollführt, wurde sechs Monate lang gearbeitet (via Ranker ).

Whitewashing-Vorwurf bei Harry Potter 6

Nun sind Fans sehr gespannt, wie es mit der Harry Potter-Serie weitergeht. Bislang wurden schon viele Rollen neu besetzt, die sich teils stark von den Filmen unterscheiden, aber auch Buch-getreuer geworden sind, beispielsweise der verjüngte Professor Snape. Insgesamt soll der Cast diverser werden, was teils zu Unmut geführt hat, obwohl die Hautfarbe meist nicht in den Büchern genannt wird.

Dass man einen diversen Cast aber auch weißer machen kann, hat der sechste Teil gezeigt. So wurde die Figur der Lavender Brown in Teil 2 von Kathleen Cauley und in Teil 3 von Jennifer Smith gespielt, beides schwarze Schauspielerinnen. Als die Figur im sechsten Teil eine wichtigere Rolle bekam, entschied man sich für eine Neubesetzung und wählte die weiße Schauspielerin Jessie Cave. Der Vorwurf des Whitewashings wurde laut, doch wie es zu der Casting-Entscheidung kam, bleibt ungewiss (via ScreenRant ).

Unabhängig von der Hautfarbe wird es wohl den meisten Fans schwerfallen, sich an die neuen Gesichter zu gewöhnen, sind die Filme doch noch immer sehr präsent. Auf der anderen Seite dürfte die Serie inhaltlich deutlich mehr Romanstoff umsetzen und die beliebten Figuren mit mehr Tiefe abbilden.

Wann läuft Harry Potter und der Halbblutprinz im TV?

Am heutigen Samstag, dem 10. Mai 2025 zeigt Sat.1 den sechsten Harry Potter-Teil um 20.15 Uhr. Die Wiederholung läuft am Sonntagnachmittag um 16:00 Uhr auf dem Sender. Solltet ihr beide Termine verpassen, könnt ihr den Fantasy-Kracher auch bequem bei Netflix streamen.