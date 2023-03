Heute im TV: Trash-Klon von Sci-Fi-Highlight 2022, der bizarrerweise realistischer ist als das Original

The Asylum ist berühmt für seine Trash-Klone von Blockbustern, doch der Film, der heute im TV kommt, wirkt neben dem Sci-Fi-Original von Roland Emmerich ziemlich harmlos.

The Fast and the Fierce, Megalodon, Alien Predator und Avengers Grimm: Time Wars sind nur einige der sogenannten Mockbuster, mit denen die Produktionsfirma The Asylum ihr Geld verdient. Produziert werden diese trashigen Klone teurer Hollywood-Produktionen mit einem Ziel vor Augen: dass sie in der Grabbelkiste oder beim Streaming-Dienst mit dem Original verwechselt werden.

Die Logiklöcher dieser Filme sind in der Regel umfangreicher als ihre Drehbücher. Heute aber kommt ein Mockbuster im TV, der neben seinem großen Vorbild realistisch wirkt: Moon Crash kann es nämlich in Sachen absurder Wendungen nicht im Entferntesten mit Roland Emmerichs Sci-Fi-Blockbuster Moonfall aufnehmen.

So unterscheidet sich die Story von Moon Crash von Moonfall

Die Story von Moon Crash klingt wie ein Mix aus Armageddon und Moonfall:



Eine globale Stahl-Firma arbeitet mit einer Luft- und Raumfahrt-Firma zusammen, um auf dem Mond Rohstoffe abzubauen. Als ein Bohr-Unfall dazu führt, das ein riesiges Stück des Mondes abbricht und auf die Erde zufliegt, muss das überlebende Raumfahrt-Team und der Kopf der Firma herausfinden, wie man den Meteor zerstört, bevor der den ganzen Planeten auslöscht.

Schaut euch zum Vergleich den Trailer für Roland Emmerichs Moonfall an:

Moonfall - Trailer 2 (Deutsch) HD

Das liest sich nicht wie ein ultrarealistisches Drama, aber im Vergleich zur Story von Moonfall wirkt es genau so. Der Emmerich-Blockbuster enthält nämlich folgende Story-Elemente:

Der ganze Mond fliegt auf die Erde zu.

Mit dem realen Space Shuttle Endeavour fliegen Halle Berry und ein Verschwörungstheoretiker zum Erdtrabanten (der übrigens hohl ist).

Dort finden sie heraus, dass der Mond kein Mond ist, sondern vor langer Zeit gebaut wurde. Er ist eine Dyson-Sphäre (keine Verwandtschaft zum Staubsauger), die durch eine eigene Künstliche Intelligenz kommunizieren kann. Der Mond ist quasi ein überdimensionierter Smart-Speaker.

Es geht noch weiter, aber wegen Spoilern sei es dabei belassen.

The Asylum klaut mit dem Sci-Fi-Film vor allem bei sich selbst

Moonfall ist, mit anderen Worten, selbst für die Klon-Schmiede, die Titanic 2 - Die Rückkehr fertiggebracht hat, zu abgedreht. Stattdessen erwartet uns in Moon Crash eine konventionelle Ein-Stück-vom-Mond-ist-abgebrochen-Story.

Tatsächlich kopiert sich The Asylum mittlerweile auch selbst. Denn die Geschichte von Moon Crash ähnelt nämlich dem 2020 erschienenem Mockbuster Meteor Moon, in dem ein Asteroid auf dem Mond einschlägt, sodass dieser auf die Erde zufliegt.