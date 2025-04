Heute im TV: Über 4 Stunden langer Action-Marathon mit gigantischen Blockbustern, die es richtig krachen lassen

Aufwendige Rasereien, Geprügel und die längste Landebahn der Welt gibt es heute bei einem Action-Marathon im TV, der das Wohnzimmer zum Beben bringt.

Ostern ist vorbei, aber an Blockbuster-Unterhaltung mangelt es am heutigen Donnerstagabend trotzdem nicht. Da gibt's nämlich Stars wie Vin Diesel, Dwayne Johnson, Gal Gadot und Jason Statham zu sehen, wenn gleich zwei Filme aus der Fast & Furious-Reihe im Fernsehen gezeigt werden. Einer davon, Fast & Furious 6, kann getrost als einer der besten, wenn nicht gar der beste Teil der Reihe bezeichnet werden.

Diese beiden Fast & Furious-Filme laufen heute im TV

In Fast and Furious 6 aus dem Jahr 2013 läuft die Action-Film-Reihe auf Hochtouren. Diesmal bekommt es die rasende Family um Dominic Toretto (Vin Diesel) und Brian O’Connor (Paul Walker) mit einer Bande gefährlicher Söldner zu tun, die sich auf den Diebstahl von Hightech-Spielereien spezialisiert haben. Dazu gehören Anführer Owen Shaw (Luke Evans aus den Hobbit-Filmen) und Doms totgeglaubte große Liebe Letty (Michelle Rodriguez). Dwayne Johnsons Agent Luke Hobbs, der im fünften Teil der Reihe eingeführt wurde, mischt ebenfalls mit.

Wer dran bleibt, kann danach gleich Fast & Furious 9 von 2021 schauen, der ebenfalls von Stammregisseur Justin Lin inszeniert wurde. Die Story könnte etwas verwirren, da immerhin zwei Filme übersprungen werden, im Verlauf derer die Reihe einerseits weiter gewachsen ist, während sie andererseits den tragischen Tod von Hauptdarsteller Paul Walker innerhalb der Handlung verarbeiten musste. Nur so viel: F9 ist Familiensache, denn diesmal bekommt es Dom mit seinem Bruder Jakob (John Cena) zu tun, der sich ebenfalls in der Unterwelt herumtreibt.

Wenn ihr nur einen Film schaut, dann Fast & Furious 6

Mit Fast & Furious 5 und 6 erreichte die Toretto-Familie ihren Zenit. Danach erlebte die zunehmend aufgeblasene und von CGI-Effekten getriebene Reihe einen qualitativen Abwärtstrend. Davon ist im 6. Teil glücklicherweise nichts zu spüren.

Das Drehbuch verbindet gekonnt die todernste Sentimentalität der Reihe, die Vin Diesel so ironiefrei wie kaum jemand anders verkaufen kann, mit einigen der absurdesten Action-Ideen der 2010er Jahre. Legendär ist das Finale auf der mutmaßlich längsten Landebahn der Welt, in dem ein Frachtflugzeug abgefackelt wird. Davon abgesehen strotzt der Film nur so vor souverän arrangierten Set-Pieces.

An Verfolgungsjagden – unter anderem mit einem Panzer (!) – fehlt es natürlich nicht. Doch auch bodenständige Action bietet Teil 6, wenn sich etwa Gina Carano und Michelle Rodriguez in einer Londoner U-Bahn-Station Treppenstufen hinunterkicken. Das Casting überzeugt dabei bis in die Nebenrollen mit Charakterdarstellern wie Shea Wigham und John Ortiz, sowie dem charismatischen Martial Arts-Künstler Joe Taslim aus The Raid und Mortal Kombat.

An die qualitative Dichte und Unterhaltungswut dieses Action-Krachers reicht Fast and Furious 9 nicht heran. Wer die Family liebgewonnen hat, bekommt trotzdem ein paar kurzweilige Minuten mit Star-Power vorgesetzt, die vor allem eines bewirken: Sie wecken Erinnerungen an die gute alte Fast & Furious-Zeit.

Action-Marathon: Die Sendetermine und Streaming-Alternativen der Fast & Furious-Filme

Fast and Furious 6 läuft am heutigen Donnerstag, dem 24. April ab 20:15 Uhr bei VOX. Ab 22:55 Uhr folgt dann Fast and Furious 9.

Wer die Filme verpasst oder die anderen nachholen möchte, kann einen Großteil der Reihe in den Abonnements von Sky/WOW oder Amazon Prime Video streamen. Allerdings trifft das nicht auf Teil 9 zu, den es momentan nur in der Kauf- und Leihvariante gibt.