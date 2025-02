Heute im TV: Über 5 Stunden langer Action-Marathon, in dem eine Legende zur gnadenlosen Ein-Mann-Armee wird

Am Donnerstagabend laufen zwei James Bond-Filme im TV, die eine eigene Ära der Reihe bilden. Darin mutiert der Spion zum ungewohnt harten Killer.

Die James Bond-Filme mit Daniel Craig haben den ikonischen Spion zuletzt von einer neuen Seite gezeigt. 007 wurde so verletzlich und menschlich wie nie zuvor – aber auch härter und stoischer denn je. Nur ein Bond-Darsteller hat diese Charakterentwicklung vor Jahrzehnten schon vorweggenommen: Timothy Dalton.

Am Donnerstag laufen beide James Bond-Filme mit dem Schauspieler, der im zweiten Teil seiner Ära zum überraschend gnadenlosen Selbstjustiz-Killer wird.

Bond-Marathon im TV: Der Hauch des Todes zeigt einen neuen Bond-Star

In Der Hauch des Todes muss der Spion einen sowjetischen General schützen, der die Seiten wechseln und den KGB verraten will. Direkt hinter der Grenze wird er jedoch entführt, was Bond auf eine Rettungsmission schickt.

Der Hauch des Todes kommt als klassischer Bond-Blockbuster daher, der die Reihe trotzdem wieder in eine andere Richtung lenkte. Mit den letzten Filmen der Roger Moore-Ära ist das Franchise immer stärker in technisch überzogenes Gadget- und Hightech-Spektakel mit vielen Gags abgedriftet. Der erste Bond-Film mit Dalton ist dagegen wieder geerdeter und ernster.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zum Bond-Film Der Hauch des Todes:

James Bond 007 Der Hauch des Todes - Trailer (Deutsch) HD

Der zweite Bond-Film mit Timothy Dalton ist einer der härtesten der ganzen Reihe

Viel radikaler ist Daltons zweiter und letzter 007-Einsatz. In Lizenz zum Töten wird die Frau von Bonds langjährigem Freund Felix Leiter (David Hedison) bei einem grausamen Racheakt vergewaltigt und ermordet. Leiter selbst überlebt gefoltert und schwer verletzt. Bond schwört Rache und begibt sich auf eine gnadenlose Mission, für die er sogar seinen Dienst beim MI6 quittiert und ohne die titelgebende Lizenz zum Töten agiert.

Für seinen extrem persönlichen Selbstjustiz-Einsatz mutiert Daltons Bond hier fast schon zum knallharten Rambo-Bond. So brutal war die Agenten-Reihe davor nie und erst viel spätere Craig-Teile wie Ein Quantum Trost erinnerten nochmal an diese kurze, aber umso intensivere Bond-Phase.

Wann laufen die Bond-Filme mit Timothy Dalton im TV?

VOX strahlt am 6. Februar 2025 um 20:15 Uhr zuerst Der Hauch des Todes aus. Im Anschluss folgt ab 23:00 Uhr Lizenz zum Töten. In einer Abo-Flatrate streamen die beiden 007-Filme zurzeit nirgends. Wenn ihr die Dalton-Bonds im TV verpasst, könnt ihr sie bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.