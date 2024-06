Heute im TV: Überragende Sci-Fi-Fortsetzung, die einen Star des Originals richtig verärgerte

Unser heutiger TV-Tipp ist eine Sci-Fi Fortsetzung, die sich nicht hinter ihrem Original verstecken muss. 35 Jahre nach dem ersten Teil kehrten einige der Stars zurück ans Set, doch eine wurde digital ersetzt.

Meisterregisseur Ridley Scott ist nicht nur für den Sci-Fi-Horror Alien verantwortlich, sondern bescherte er uns 1982 mit Blade Runner einen weiteren Sci-Fi-Klassiker, der mit seiner düsteren Atmosphäre überzeugt. Auch bei der Fortsetzung, die ganze 35 Jahre später in den Kinos lief, sollte Scott Regie führen, konnte aufgrund von Terminschwierigkeiten aber nur als Produzent fungieren.

Stattdessen ging der Posten an Dune-Regisseur

Darum geht es in Sci-Fi-Kracher Blade Runner: 2049 mit Ryan Gosling und Harrison Ford

Denis Villeneuve , der in Blade Runner 2049 bereits zeigt, dass er weiß, wie man bildgewaltige Sci-Fi-Abenteuer stimmungsvoll inszeniert. Die gelungene Fortsetzung hat einen Star des Originals aber verärgert.

30 Jahre nach dem Verschwinden von Ex-Cop Rick Deckard (Harrison Ford) hat die Welt sich weiterentwickelt und es droht ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht zu kommen, dass die ganze Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Der verschollene Deckard muss dringend gefunden werden, und so begibt sich Polizist K (Ryan Gosling) auf die Suche nach ihm.

Sony Rachael als digitale Figur in Blade Runner 2049

Nach Streit mit Scott: Sean Young ist nur digital in Blade Runner 2049 zu sehen

Harrison Ford hauchte seiner alten Figur nach 35 Jahren wieder Leben ein, auch Edward James Olmos durfte ans Set zurückkehren, nur um einen Original-Star wurde scheinbar bewusst ein großer Bogen gemacht. Schauspielerin Sean Young schlüpfte im Original in die Rolle von Rachael. In der Fortsetzung wurde diese Figur von Loren Peta verkörpert und anschließend digital überarbeitet, sodass sie wie Young aussah.

"War das nicht so scheiße?", antwortet Young auf die Frage, ob sie die Szene als finale Beleidigung seitens Scott sieht. Denn im März 2021 hatte sie gegenüber Variety erzählt, dass Ridley Scott ihr am Set mehrmals Avancen gemacht habe, welche sie abgelehnte. Danach blieb eine weitere Zusammenarbeit aus und sie wurde prompt digital ersetzt ‒ und das, obwohl ihre Figur in der Sci-Fi-Fortsetzung in einer emotionalen Schlüsselszene dargestellt wird.

Zugegeben, technologisch ist die Szene eine Meisterleistung, an der das verantwortliche Team ein Jahr lang gearbeitet hat. Doch sicherlich hätte man sie auch digital verjüngen können. Ihr Groll scheint also berechtigt, wenn der Film von ihrer Rolle profitiert, sie aber nicht aktiv mitwirken durfte.

Wann läuft die Sci-Fi-Fortsetzung Blade Runner: 2049 im TV?

Das atmosphärische Sci-Fi-Drama läuft am heutigen Dienstag, den 11. Juni um 20:15 Uhr auf Nitro. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr könnt Blade Runner: 2049 jederzeit bei Amazon Prime im Abo streamen.

