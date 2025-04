Heute im TV: Unglaublich düsterer Abenteuerfilm, der 100 Minuten lang richtig harte Action liefert

Für Fans von 300 und Centurion läuft heute Abend ein heftiger Abenteuerfilm im Fernsehen, der definitiv keine Gefangenen macht. Das Action-Spektakel erhielt von der FSK eine Altersfreigabe ab 18 Jahren.

In den 2000er Jahren kam eine Welle historisch angehauchter Monumentalfilme wie Gladiator, Königreich der Himmel und Troja ins Kino. Diese wartete durchaus mit der ein oder anderen Gewaltspitze auf. Richtig ungemütlich wurde es jedoch erst, als 300 und Centurion auf der großen Leinwand das Sagen übernahmen.

Heute läuft ein weiterer Vertreter aus dieser Ecke im TV.

Pathfinder im TV: Extrem abgründiges Wikinger-Epos

Die Rede ist von Pathfinder – Die Fährte des Kriegers, der 500 Jahre vor der Entdeckung Amerikas angesiedelt ist und sich einige historische Freiheiten nimmt. Die Geschichte dreht sich um den einzigen Überlebenden eines Wikingerschiffs, der von amerikanischen Ureinwohner:innen gefunden und aufgezogen wird.

Viele Jahre später kehrt der Wikingerstamm des Jungen zurück, der inzwischen zu einem erwachsenen Mann namens Ghost (Karl Urban) herangereift ist. Ehe er sich versieht, findet er sich zwischen den Fronten eines brutalen Konflikts wieder und muss sich zwischen Blut, Schweiß und Tränen entscheiden, wohin er wirklich gehört.

Hier könnt ihr den Trailer zu Pathfinder schauen:

Pathfinder Die Fährte des Kriegers - Trailer (Deutsch)

Obwohl Pathfinder nicht den besten Ruf genießt, ziehen die abgründigen, hoffnungslosen Bilder des Action-Abenteuers in den Bann. Inszeniert wurde der Film von Marcus Nispel, der auch das Conan-Reboot mit Jason Momoa in der Hauptrolle gedreht hat. Noch besser kennt er sich mit Horror-Neuauflagen aus, wie die von ihm gedrehten Remakes Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre und Freitag der 13. zeigen.

Auch Pathfinder verwandelt sich in einen hyper-stilisierten Albtraum, der sich mehr und mehr vom Charakter eines klassischen Abenteuerfilms entfernt und uns direkt in eine Hölle aus Tod und Verderben stürzt. Ein martialisches Blutvergießen, das grausam, trostlos und hässlich, aber irgendwie auch faszinierend ist. So lautete unser Fazit zu Pathfinder, als der Film vor fünf Jahren unerwartet die Netflix-Charts stürmte.

Brutale Abenteuer-Action: Wann läuft Pahtfinder im TV?

Pathfinder – Die Fährte des Kriegers läuft heute Abend am 14. April 2025 um 23:00 Uhr auf Nitro. Mit Werbung geht der Film bis 01:10 Uhr in der Nacht. Die Wiederholung folgt am Dienstag um 23:50 Uhr. Wenn ihr aufgrund der späten Stunde lieber zu einer Streaming-Option ausweichen wollt, werdet ihr bei Disney+ im Abo fündig.