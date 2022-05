Heute im TV: Vergessenes Science-Fiction-Epos ist die perfekte Vorbereitung für Avatar 2

Mit Avatar 2: The Way of Water meldet sich James Cameron dieses Jahr endlich wieder im Kino zurück. Heute Abend schon läuft ein ganz besonderer Sci-Fi-Film des Blockbuster-Regisseur im Fernsehen.

Es ist kein Geheimnis, dass sich James Cameron am liebsten im Wasser bewegt. Wenn er nicht gerade ein Alien durch den Weltraum jagt und Arnold Schwarzenegger als Actionheld in Szene setzt, erforscht er die Tiefe des Ozeane – Mal in Form eines Kino-Blockbusters (Titanic), mal in Form einer Doku (Die Geister der Titanic).

Auch in seiner heiß erwartete Avatar-Fortsetzung erkundet er Ozeane, nämlich die des fiktiven Planeten Pandora. Bevor Avatar 2: The Way of Water in die Kinos kommt, solltet ihr euch daher unbedingt mit einem Werk von Cameron vertraut machen, das leider ein bisschen in Vergessenheit geraten ist: Abyss – Abgrund des Todes.

Heute im TV: Abyss – Abgrund des Todes läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Tele 5. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Montag auf Dienstag um 03:10 Uhr.

Unterschätzter Sci-Fi-Film: In Abyss entführt James Cameron auf den Grund des Meeres

Die Handlung von Abyss – Abgrund des Todes spielt sich zu großen Teilen unter der Wasseroberfläche ab. Alles beginnt mit einem mysteriösen Ereignis: Das amerikanische Atom-U-Boot USS Montana kollidiert mit einem unbekannten Objekt und sinkt auf den Meeresgrund. Ein Spezialteam soll zur Rettung eilen, bevor der Feind eintrifft.

Hier könnt ihr den Trailer zu Abyss schauen:

The Abyss - Trailer (English)

Die Ingenieurin Linsdey Brigman (Mary Elizabeth Mastrantonio) ist ein Teil des von Lieutenant Hiram Coffey (Michael Biehn) angeführten Spezialteams. Kaum gelangt dieses zur unterseeischen Operationsbasis für die Mission, kommt es jedoch zu Anspannungen, ganz zu schweigen von der Präsenz eines leuchtenden Wesens.

Obwohl Abyss – Abgrund des Todes selten genannt wird, wenn es um Camerons große Filme geht, ist er durch und durch ein Film, der unmissverständlich seine Handschrift trägt. Fast jedes vertraute Cameron-Motiv findet sich hier wieder. Selten konnte der Regisseur seiner Faszination für Unterwasserwelten so hemmungslos ausleben.



Abyss – Abgrund des Todes sorgte vor allem aufgrund der komplexen Dreharbeiten in riesigen Wassertanks für Aufsehen. Wo viele Filmschaffenden vermutlich einen anderen Lösungsweg gesucht hätte, nimmt Cameron die Herausforderung an. Das Ergebnis im fertigen Film ist zutiefst beeindruckend: Abyss – Abgrund des Todes besitzt Unterwasserbilder, wie sie in keinem anderen Film zu finden sind.

