Heute im TV: Verlachter James Bond-Tiefpunkt, der die Action-Reihe fast komplett vernichtet hätte (erst 4 Jahre später kam die Rettung)

Heute Abend könnt ihr im Fernsehen das Ende einer ganz speziellen James Bond-Ära schauen. Nach diesem Finale musste die Reihe komplett überarbeitet werden, um weiterhin bestehen zu können.

Mit Stirb an einem anderen Tag kam 2002 der letzte und insgesamt vierte James Bond-Film mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle ins Kino. Von vielen Fans der Reihe wurde diese Bond-Mission als Brosnans schlechteste abgetan. Obwohl der Film an den Kinokassen zum Erfolg avancierte, war klar, dass die Reihe so nicht weitergehen kann.

Action-Kracher im TV: Nach dem übertriebenen Stirb an einem anderen Tag musste sich James Bond neu erfinden

Stirb an einem anderen Tag beginnt mit einer extrem düsteren Sequenz in Nordkorea. Bond befindet sich auf einer Undercover-Mission, fliegt auf und wird in Gefangenschaft genommen. Mehrere Foltermomente und einen Madonna-Song später folgt der Gefangenenaustausch. Doch der MI6 schenkt Bond kein Vertrauen mehr.

M (Judi Dench) befürchtet, dass ihr bester Agent umgedreht wurde. Bond lässt sich davon aber nicht aufhalten. Allein zieht er los, um die Welt vor dem größenwahnsinnigen Milliardär Gustav Graves (Toby Stephens) und seinem Laser-Satelliten zu retten. Dabei macht er die Bekanntschaft mit der schlagfertigen NSA-Agentin Jinx (Halle Berry).

Hier könnt ihr den Trailer zu Stirb an einem anderen Tag schauen:

Stirb an einem anderen Tag - Trailer (Deutsch) HD

Obwohl wir einen Laser-Satelliten bereits in Diamantenfieber gesehen hatten, markierte Stirb an einem anderen Tag für viele Fans den Punkt, an dem die Bond-Reihe komplett die Bodenhaftung verloren hat. Ein unsichtbares Auto, das durch einen riesigen Eispalast rast? Wenn Bond im Kino überleben wollte, musste er sich dringend neu erfinden.

Vier Jahre später ist genau das passiert: Casino Royale, der erste Bond mit Daniel Craig in der Hauptrolle, ist in seiner geerdeten Herangehensweise die Antithese zu dem völlig überbordenden Brosnan-Finale. Plötzlich ist der Geheimagent kein unbesiegbarer Superheld mehr, sondern ein verletzliches Geschöpf voller Schmerz und Zweifel.

James Bond: Wann läuft Stirb an einem anderen Tag im TV?

Stirb an einem anderen Tag läuft heute Abend am 6. März 2025 um 20:15 Uhr auf VOX. Mit Werbung geht der Film bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung folgt am Freitag um 22:15 Uhr. In einer Streaming-Flatrate steht Brosnans aktuell leider nicht zur Verfügung.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.