Heute im TV: Vor dem großen Cameron Diaz-Comeback bei Netflix kommt einer ihrer besten Filme

Nach acht langen Jahren meldet sich Cameron Diaz bei Netflix aus dem Ruhestand zurück. Passend dazu läuft heute Abend einer ihrer besten Filme im Fernsehen.

Ende Juni erreichte uns eine der aufregendsten Nachrichten des bisherigen Filmjahres: Cameron Diaz nimmt sich eine Auszeit von ihrer Auszeit. Nachdem sich die Schauspielerin 2014 aus dem Kino verabschiedet hat, plant sie nun ihre Rückkehr. Das Comeback findet allerdings nicht auf der großen Leinwand statt.



Der erste Cameron Diaz-Film seit acht Jahren erscheint exklusiv bei Netflix. Es handelt sich um eine Action-Komödie, die kaum einen besseren Titel tragen könnte: Back in Action. Im Fernsehen läuft heute Abend in Film, der in Erinnerung ruft, was für eine großartige Schauspielerin sie ist: Die Hochzeit meines besten Freundes

Heute im TV: Die Hochzeit meines besten Freundes läuft heute Abend um 22:55 Uhr auf ZDFneo. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Freitag auf Samstag um 04:30 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film mit diversen Kauf- und Leihoptionen bei Amazon Prime Video * streamen.

Vor dem Comeback bei Netflix: Cameron Diaz glänzt in Die Hochzeit meines besten Freundes

Die Geschichte beginnt mit Julianna (Julia Roberts) und Michael (Dermot Mulroney). Im College beschließen die beiden, dass sie heiraten werden, sollten sie innerhalb der nächsten 28 Jahre nicht die Liebe ihres Lebens gefunden haben. Als die Frist abgelaufen ist, befindet sich Julianna immer noch auf der Suche.

Der Trailer zu Die Hochzeit meines besten Freundes:

Die Hochzeit meines besten Freundes - Trailer (Deutsch) HD

Bei Michael sieht die Sache anders aus: Schon in vier Tagen will er die wohlhabende Kimmy (Cameron Diaz) heiraten. Julianna ist geschockt und muss feststellen, dass sie mehr für Michael empfindet, als sie sich eingestehen will. Kurzerhand reist sie zu den Festlichkeiten und beschließt, diese mit allen Mitteln zu verhindern.



Da der Film aus Juliannas Perspektive erzählt ist, nimmt Kimmy zuerst die Rolle der Antagonistin ein. Verwöhnt und naiv wird sie porträtiert. Sobald Julianna beginnt, die Freundin ihres besten Freundes vorzuführen, verlagern sich jedoch die Sympathien, was zu einem interessanten Spannungsverhältnis führt.



Die Hochzeit meines besten Freundes ist nicht nur ein Klassiker der romantischen Komödie, sondern auch ein wichtiger Schlüsselfilm in Diaz' Karriere. Bewusst spielt sie hier mit einem Rollentypen, der auf den ersten Blick gerne unterschätzt und belächelt wird. Nach und nach verleiht sie ihrer Figur trotzdem tiefergehende Eigenschaften.

