Heute im TV: Wahnsinnig unterhaltsamer Leonardo DiCaprio-Western, den selbst seine Fans kaum kennen

Zwischen Gilbert Grabe und Titanic erschien ein Western mit Leonardo DiCaprio. Das Studio wollte den Schauspieler nicht engagieren, doch Sharon Stone setzte sich durch. Heute läuft er im TV.

Im Laufe seiner langen Karriere sind zahlreiche Filmrollen von Mega-Star Leonardo DiCaprio im Gedächtnis geblieben, doch der Auftritt als junger Cowboy im Action-Western Schneller als der Tod gehört nicht dazu. Zu Unrecht, denn der Film punktet mit einer originellen Story und einer bemerkenswerten Inszenierung von Spider-Man-Regisseur Sam Raimi. Wer ihn nicht kennt, kann ihn heute im TV sehen.



Heute im TV: Western mit erstklassigem Hollywood-Cast

Im abgeschiedenen Wild West-Städtchen Redemption herrscht 1881 der brutale Gesetzlose Herod (Gene Hackman). Der hat einen öffentlichen Duell-Wettkampf ausgerufen und seine Herausforder:innen treten auf den Plan. Zu gewinnen gibt es ein sattes Preisgeld, doch wer verliert, bezahlt mit dem Leben. Davon lassen sich jedoch eine mysteriöse Fremde (Sharon Stone), der Prediger und Ex-Bandit Cort (Russell Crowe) und ein übermütiger Jungspund, der glaubt Herods Sohn zu sein (DiCaprio), nicht abschrecken.

Sony Sharon Stone und Leonardo DiCaprio in Schneller als der Tod

Sharon Stone bezahlte Gage von Leonardo DiCaprio aus eigener Tasche

Als Schneller als der Tod 1995 in die Kinos kam, stand der damals 21-jährige DiCaprio noch am Anfang seiner Karriere. Obwohl er schon zwei Jahre zuvor mit dem Drama Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa zeigte, welches Talent in ihm steckte, suchte das Studio nach einem bekannteren Gesicht. Doch da hatte Co-Produzentin Sharon Stone noch ein Wörtchen mitzureden, wie People aus ihren Memoiren The Beauty of Living Twice zitiert.

Stone war nämlich schon beim Vorsprechen von DiCaprio überzeugt, als dieser in Tränen ausbrach. Das Studio blieb hartnäckig. "Sie meinten, wenn ich ihn so sehr will, kann ich ihn ja aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Und das tat ich dann auch." Vielleicht war sie für DiCaprio ein gutes Vorbild, denn Jahre später verzichtete er bei einem Clint Eastwood-Film selbst auf 90 Prozent seiner Gage.

Schneller als der Tod: Vom Kino-Flop zum Fan-Kult

Ein Erfolg war Schneller als der Tod nicht vergönnt. An den Kinokassen war der Western ein absoluter Flop. Mit 18 Millionen US-Dollar spielte er gerade etwas mehr als die Hälfte der Produktionskosten wieder ein. Dabei hat er bei Fans mittlerweile eigenen gewissen Kultstatus erreicht. Auch bei uns landet er auf Platz 19 der besten Neo-Western.

In der zeitgenössischen Kritik der New York Times lobte Janet Maslin damals den unverwechselbaren visuellen Stil des Films und Raimis Vorliebe für dramatische, fast comicartige Szenen. Der Film zeichne sich durch eine energiegeladene und schnelle Inszenierung aus, die dem Western-Genre eine einzigartige Dynamik verleiht.

Fans von DiCaprio und Raimi sollten sich deren Frühwerk nicht entgehen lassen.

Wann läuft Schneller als der Tod mit Leonardo DiCaprio im TV?

Schneller als der Tod läuft in der Nacht vom heutigen Sonntag, den 28. Juli, auf Montag um 01.15 Uhr auf Sat 1. Wer den Film verpasst, kann ihn sich unter anderem auf Netflix anschauen.