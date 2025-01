Heute im TV: Wuchtiger Sci-Fi-Geheimtipp, in dem ein Alien-Raumschiff auf der Erde abstürzt

Epischer Bombast, jede Menge Aliens und ein echter Sci-Fi-Geheimtipp erwarten euch heute im TV.

Was, wenn wir wirklich nicht allein im Universum sind? Diese Frage beantwortet Attraction mit "dann kann es ziemlich ungemütlich werden". Vor allem, wenn ein gigantisches UFO über einer Weltmetropole wie Moskau abstürzt. Den eher unbekannten Sci-Fi-Brecher könnt ihr euch heute im TV anschauen.

Im TV: Darum geht's im Sci-Fi-Tipp Attraction

Weil ein Alien-Raumschiff von einem Meteoriten-Schauer getroffen und anschließend auch noch von russischen Abfangjägern abgeschossen wird, stürzt es krachend über dem Süden Moskaus ab. Bei dem gigantischen Unglück sterben Hunderte Menschen und das Militär riegelt die Gegend umgehend ab. Alle Überlebenden müssen evakuiert werden.

Aber das hält die junge Tochter eines Obersts nicht davon ab, mit ihrer Clique in die Sperrzone einzudringen. Allerdings begegnen sie dort unverhofft einem mysteriösen Wesen, das offenbar in einem Exoskelett-Anzug steckt und dadurch deutlich stärker ist als jeder Mensch. Die unheimliche Begegnung der dritten Art bleibt natürlich nicht folgenlos.

Attraction bietet viele beeindruckende Sci-Fi-Schauwerte und unverbrauchte Elemente

Sci-Fi-Fans kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Die Effekte können sich sehen lassen und das gilt auch für die Aliens. Die sparsam eingesetzte Action wirkt über jeden Zweifel erhaben und es ist erfrischend, dass wir es hier ausnahmsweise mal nicht mit einem US-Genre-Blockbuster zu tun haben.

Besonders eine Absturzszene am Anfang würde jedem Katastrophenfilm Ehre machen, kurz darauf gibt es auch noch jede Menge interessante Story-Wendungen und eine ordentliche Prise Teenager-Drama. Dass das alles nicht irgendwo in den USA, sondern eben in Moskau spielt, verleiht der Angelegenheit einen willkommenen, rauen Charme mit eigener Note.

Jetzt, wo wir die Aufmerksamkeit von euch Sci-Fi-Fans schon einmal haben, können wir euch vielleicht für diese überraschende Anekdote begeistern: Harrison Ford wäre beinahe die Hauptrolle in einem der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten entgangen und der Grund dafür ist ungeheuerlich.



Stream oder TV: Wann und wo läuft Attraction?

Auf RTL 2 könnt ihr euch Attraction am heutigen Freitag, den 24. Januar anschauen, und zwar ab 22:05 Uhr. Eine Wiederholung kommt am frühen Montagmorgen ab 0:50 Uhr.



Wie fast immer lässt sich der Film aber auch online leihen oder kaufen, um ihn zu streamen. Das geht bei Amazon, Apple TV und Magenta TV.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.