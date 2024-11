Heute ist er ein gefeierter Dune-Star, vor 39 Jahren musste Steven Spielberg ihn zurechtweisen: Erkennt ihr ihn?

Ein kerniger Star aus den Dune-Filmen spielte vor 39 Jahren in Die Goonies mit und musste von Steven Spielberg in die Schranken gewiesen werden. Erkennt ihr den damaligen Jungschauspieler wieder?

Ein Schauspieler, den wir heute als kernigen Mentor aus den Dune-Filmen, als außerirdischen Superschurken aus den Avengers-Blockbustern und dem Neo-Western No Country for Old Men kennen, hatte seine erste große Rolle im Kinderabenteuer Die Goonies.

Erkennt ihr ihn wieder? Damals hatte er seine Rolle ein wenig überinterpretiert und wurde von Filmemacher Steven Spielberg auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Hollywood-Star Josh Brolin spielte vor 39 Jahren in Die Goonies mit und wurde von Steven Spielberg zurechtgewiesen

Der heute 56-jährige US-Schauspieler Josh Brolin war gerade einmal 16 Jahre alt, als er die Rolle des Teen-Athleten Brand in dem Abenteuerfilm Die Goonies ergatterte. Er spielt darin den älteren Bruder von Sean Astins Mikey, der sich mit seinen Freunden auf eine gefährliche Schatzsuche begibt.

Wie Brolin diese Woche gegenüber People offenbarte, wollte er damals Spielberg, der sich die Story des Films ausgedacht hatte, wohl mit einer tiefsinnigen Interpretation seines Charakters beeindrucken, schoss dabei aber etwas über das Ziel hinaus.

So erinnert sich Brolin an sein Gespräch mit Steven Spielberg:

[Ich sagte:] 'Ich glaube, Brandon hat einen Ausraster, die Tunnel repräsentieren die Gebärmutter seiner Mutter und er versucht, die Nabelschnur durchzutrennen.' [Steven Spielberg] sah mich nur an und meinte: 'Ja, spiel einfach. Sag einfach, was auf dem Zettel steht'. Er war kein Arschloch, er hatte Recht.

Für den jungen Josh Brolin waren die Dreharbeiten von Die Goonies eine der besten Erfahrungen seines Lebens, führt er weiter aus. Die Rolle kam aber in einer äußerst schwierigen Zeit in seinem Leben zu ihm:

Ich wurde aus meinem Haus geworfen und zog auf die Couch meines Vaters, der zu der Zeit mit jemandem zusammenlebte, und dachte: Ich muss mich zusammenreißen. Dann ging ich zu etwa 350 Vorsprechen, wo Leute mir sagten: 'Du solltest dir auf jeden Fall einen anderen Beruf suchen. Darin bist du nicht gut.' Und ich liebte diese Herausforderung.

Wer mehr über Brolins Leben lesen möchte, hat ab dem 19. November 2024 die Gelegenheit dazu, wenn seine Memoirenauf den Markt kommen. Aber natürlich geht es auch im Kino für den Darsteller weiter: im anstehenden Horror-Film Weapons, im Krimi-Sequel Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery und im Remake von The Running Man zum Beispiel.

Und apropos Dune:

