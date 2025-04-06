Vor 40 Jahren spielte er seine allererste Kinorolle, heute ist er einer der bekanntesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Trotz seines immensen Ruhms gehört er zu den Bescheidensten seiner Zunft. Und das macht ihn zu einem der beliebtesten Schauspieler aller Zeiten, dessen Karriere vor 40 Jahren ins Rollen kam.

Richtig, es geht natürlich um Keanu Reeves. Zugegeben, mit seinem Durchbruch in Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit hat er zwar eine Kultfigur geschaffen, doch in den Schauspiel-Olymp Hollywoods ist er damit nicht gekommen. Das schaffte er erst mit Action-Krachern wie Speed und Matrix. Seinen Anfang machte der Star allerdings weder mit Comedy noch mit Action, sondern mit dem Sportfilm Bodycheck.

Keanu Reeves erste Kinorolle war ein Eishockeyspieler – und passte perfekt

In Bodycheck spielte Reeves an der Seite der ebenfalls zu großen Stars gewordenen Rob Lowe und Patrick Swayze einen Eishockeyspieler des Teams Hamilton Mustangs. Der Film spielt in Kanada, wo Reeves geboren wurde. Für die Rolle war er perfekt geeignet, da er selbst in der Highschool Eishockey spielte. Damals war er Torwart und trug den Spitznamen “The Wall”. Als der Film 1986 herauskam, war Reeves 22 Jahre alt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Bodycheck anschauen:

Auch wenn die Rolle eher klein war, öffnete sie ihm die Türen und führte zu weiteren Rollen. Dabei war Bodycheck nur sein erster Kinofilm. Zuvor spielte er im Fernsehfilm Frei für eine neue Liebe und der Serie One Step Away mit. Neben Bodycheck kam auch Träume werden wahr im Jahr 1986 heraus, weswegen auch dieser oft als sein Kinodebüt geführt wird.

Darum ist Keanu Reeves so beliebt

Keanu Reeves gilt weltweit als einer der beliebtesten Stars überhaupt. Movieweb listete ihn 2023 als einen von 20 Stars auf, die von der breiten Masse geliebt werden. Das dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass es nie Skandale um seine Person oder schlechte Worte über ihn gab – im Gegenteil. Weder hat er sich aufgrund von persönlichen Problemen unangemessen verhalten, noch hat er Beziehungsprobleme in der Öffentlichkeit ausgetragen.

Doch was wirklich oft zu seinen Gunsten angeführt wird, ist seine Bescheidenheit sowie sein Respekt gegenüber anderen. So wurde bekannt, dass er in New York, wo er ein Appartement hat, viel mit der U-Bahn fährt und seinen Sitz gern anderen Menschen überlässt. Außerdem geht er sehr respektvoll mit Frauen um, die ihn um ein Foto bitten und er hat einmal ein Eis gekauft, nur um einem Fan ein Autogramm geben zu können, wie KTVQ News aufführt.

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Darüber hinaus engagiert Reeves sich philantropisch und unterstützt mehrere Wohltätigkeitsorganisationen. Trotz oder gerade auch wegen einiger Schicksalsschläge, die seinen Freunden und Familie widerfahren sind, bleibt er stets freundlich und hilfsbereit und lässt sich seinen Erfolg nicht zu Kopf steigen.