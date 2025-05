Heute kein Stefan Raab im TV: So könnt ihr seine Show trotz der Programmänderung ansehen

Stefan Raabs Show ist abgesetzt, aber bis zum Ende sind noch einige Sendungen geplant. Doch heute gibt es keine neue Ausgabe von Du gewinnst hier nicht die Million.

Stefan Raabs TV-Präsenz steht aktuell unter einem schweren Stern. Seine Show wird abgesetzt und seine ESC-Ambitionen enttäuschten. Du gewinnst hier nicht die Million soll eigentlich noch bis Juni laufen, doch heute fällt sie aus – das ist der Grund.



Kein Stefan Raab im TV: Was stattdessen läuft

Du gewinnst hier nicht die Million läuft in ihren letzten Zügen und ist mit den Spezialfolgen in den letzten Wochen einem Schema gefolgt. So gab es ein Maispezial und eine Spezialfolge zur Papstwahl. Auch diese Woche soll es wieder eine Folge geben, die jedoch nicht auf RTL gezeigt wird.



Grund dafür ist das Finale der Europa League, das um 20.15 Uhr auf RTL gezeigt wird. Dort trifft Tottenham Hotspur auf Manchester United. Da es sich um ein Finale handelt, läuft das Spiel bis tief in die Abendstunden.



Weitere TV-News:

Wie ihr Stefan Raabs Show trotzdem schauen könnt

Doch Stefan Raabs Show kann man trotzdem schauen, wenn man RTL+ hat. Dort wird Du gewinnst hier nicht die Million regulär erscheinen. Es wurde auch schon angekündigt, dass die heutige Show im Rahmen des ESC stattfindet.



Zu Gast soll ESC-Moderator Thorsten Schorn sein, der zusammen mit Stefan Raab das ESC-Finale Revue passieren lässt. Als Gast-Host wird diesmal Fußball-Moderatorin Laura Wontorra dabei sein. Nächste Woche soll Stefan Raabs Show wieder regulär um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt werden.