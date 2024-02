Heute kommt der beste James Bond-Film von allen im TV

Die James Bond-Reihe hat viele Höhepunkte hervorgebracht. Ein Film, den ProSieben am Freitag ausstrahlt, überragt in unserem Ranking aber alle anderen.

Die James Bond-Reihe rund um den ikonischsten Geheimagenten der Filmgeschichte kommt mittlerweile auf 25 Teile. Fans diskutieren regelmäßig, welcher 007-Blockbuster der beste der ganzen Reihe ist. Wir haben in der Moviepilot-Redaktion ein Bond-Ranking aufgestellt, in dem Goldfinger Platz 1 belegt. Da passt es gut, dass der Film am Freitagabend bei ProSieben läuft.

007-Höhepunkt im TV: Goldfinger ist pure Bond-Perfektion

Im dritten Teil der 007-Reihe muss es James Bond (Sean Connery) mit dem reichen Betrüger Auric Goldfinger (Gert Fröbe) aufnehmen. Nachdem er ihn zu Beginn beim Poker geschlagen hat, rächt sich der Bösewicht grausam an dem Spion. Zwischen beiden entbrennt ein Duell, in dem auch die 007-Mitstreiterin Pussy Galore (Honor Blackman) und der Handlanger Oddjob (Harold Sakata) mit seinem tödlichen Hut mitmischen.

Nach James Bond 007 jagt Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau hat Goldfinger die Bond-Formel perfekt auf die Spitze getrieben. Alle Elemente, die Fans an dem Franchise lieben, sind hier technisch großartig versammelt. In unserem großen James Bond-Ranking schreibt Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke über den Film unter anderem:

So folgt denn auch eine ikonische Szene im Drehbuch von Richard Maibaum und Paul Dehn auf die nächste, von der mit Gold überzogenen Leiche Jill Mastersons über Oddjobs Hut-Präzision bis zur Beinahe-Laser-Kastration.

Man könnte stundenlang über den Einfluss von Goldfinger auf die Popkultur reden, doch darüber sollte man nicht vergessen, wie wahnsinnig unterhaltsam, stylisch und intensiv der Film noch immer daherkommt.

Wann läuft James Bond - Goldfinger im TV?

ProSieben strahlt den Film am 23. Februar 2024 um 20:15 Uhr aus. Wer danach noch nicht genug von 007 bekommen hat, kann direkt dranbleiben. Im Anschluss läuft auf dem Sender noch Feuerball.

Im TV verpasst? Goldfinger bei Amazon kaufen oder leihen *

Podcast: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Februar bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr eine überraschende Sci-Fi-Fortsetzung bei Netflix, eine Romantische Komödie bei Amazon sowie einen vielversprechenden Animationsfilm mit kreativer Idee.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.