Heute kommt ein Action-Film im TV, der Gerard Butler von seiner dreckigsten Seite zeigt und an ein Meisterwerk erinnert

Wer Bock auf ehrliche Action hat, kann sich heute Abend Gerard Butler in seiner wahrscheinlich unangenehmsten Rolle im TV gönnen. Das Vorbild dürfte auch klar sein.

Gerard Butler hat sich in den letzten Jahren zum echten Action-Helden gemausert. Dabei spielt er meist mehr oder weniger strahlende Helden. Nicht so in Criminal Squad: Hier erleben wir den Mimen in einer absolut unangenehmen Rolle als dreckiger Cop. Das Ganze erinnert stark an einen Action-Klassiker und kommt heute im TV.

Darum geht's in Criminal Squad

Die Gang rund um Ray Merrimen (Pablo Schreiber), Donnie Wilson (O'Shea Jackson Jr.) und Enson Levoux (Curtis "50 Cent Jackson) besteht in erster Linie aus Ex-Marines und ist mittlerweile auf Raubüberfälle spezialisiert. Gemeinsam beschließen die Kriminellen, die Federal Reserve Bank in Los Angeles auszurauben. Sie gilt allerdings als uneinnehmbar und wurde darum noch nie überfallen.

Ihnen gegenüber steht eine ganz andere, nur ein kleines bisschen weniger kriminelle Gang: die Polizei. In diesem Fall tritt vor allem Detective Nick "Big Nick" O'Brien (Gerard Butler) gegen die Bankräuber-Bande an. Bei diesem Cop handelt es sich um einen ganz besonders unangenehmen Zeitgenossen, der nicht davor zurückschreckt, das Gesetz zu brechen.

Criminal Squad erinnert stark an Heat und Gerard Butler ist echt unangenehm darin

Ein von langer Hand geplanter Raubüberfall, eine gut organisierte Gang, die ihn durchzieht und ein Polizist, der geradezu davon besessen ist, die Verbrecher zu fangen – das kommt euch irgendwie bekannt vor? Dann seid ihr nicht allein: Criminal Squad kann ruhigen Gewissens als dreckige Version von Michael Manns Action-Meisterwerk Heat bezeichnet werden und weist viele Parallelen auf.

Concorde Big Nick sagt gerade heraus, Gangster nicht verhaften, sondern erschießen zu wollen

Allerdings wirkt Gerard Butlers Polizist noch deutlich unangenehmer als der, den seinerzeit Al Pacino verkörperte. Detective Nick "Big Nick" O'Brien säuft, pöbelt und bedroht Zeugen. Er kommandiert selbstverständlich auch alle Untergebenen aufs Übelste herum und schreckt nicht davor zurück, schwer verletzten Kriminellen medizinische Hilfe zu verweigern. Es sei denn, sie packen erst einmal aus.







TV oder Stream: Wann und wo kommt Criminal Squad?

RTL 2 strahlt Criminal Squad mit dem wunderschönen Untertitel Dirty Jobs, Dirty Cops am heutigen Freitag, den 26. Januar 2024 um 22:30 Uhr aus. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:45 Uhr.



Zusätzlich könnt ihr euch den Gerard Butler-Streifen aber auch bei Amazon, Google Play, Magenta TV, Apple TV oder Maxdome zu Gemüte führen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.