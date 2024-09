Heute läuft das Finale einer Western-Trilogie mit John Wayne im TV: Es ist der letzte Film eines der größten Regisseure aller Zeiten

Er drehte einige der einflussreichsten Filme überhaupt. Seinen Abschied gab Regie-Meister Howard Hawks in einem Western mit John Wayne, der heute im TV läuft.

Howard Hawks kann zweifellos als einer der bedeutendsten Regisseure der Kinogeschichte bezeichnet werden. Er verantwortet die Blaupause des modernen Gangsterfilms (das Scarface-Original), göttliche Screwball-Komödien (Leoparden küsst man nicht), stilprägende Film Noirs (Tote schlafen fest) und ikonische Western (Red River).

Seine Filme beeinflussten Nachfolger wie Quentin Tarantino, John Carpenter und Jean-Luc Godard. In seiner langen Karriere drehte er mehrfach mit Western-Legende John Wayne und auch Hawks' Abschied vom Kino wartet mit dem Duke in der Hauptrolle auf.

Darum geht es in dem Western mit John Wayne

1970 erschien Rio Lobo, der letzte Film von Howard Hawks. Darin spielt Wayne einen Colonel mit dem zackigen Namen Cord McNally, der während des Amerikanischen Bürgerkriegs aufseiten der Unionskräfte kämpft.

Da die Konföderierten vermehrt Goldtransporte der Union überfallen, erhöht McNally die Sicherheitsvorkehrungen beim nächsten Zug, aber auch diesmal gelingt der Raub. McNally nimmt die Verfolgung auf und trifft so auf die zwei verantwortlichen Südstaatler Cordona (Jorge Rivero) und Tuscarora (Christopher Mitchum, Sohn von Robert).

Selbst nach ihrer gelungenen Festnahme treibt ihn aber die Frage um, wer aus den eigenen Reihen der Verräter ist. Denn ohne Insider-Informationen wären die Überfälle nicht geglückt. Nach dem Krieg sucht McNally noch immer nach den Verrätern und wird mithilfe von Cordona und Tuscarora fündig.

So könnt ihr Rio Lobo heute Abend im TV schauen

Der Western mit John Wayne läuft heute Abend bei Pluto TV. Rio Lobo gehört mit einer Bewertung von 6,6 Punkten bei knapp 167 abgegebenen Stimmen dazu.

Der Film läuft am heutigen 10. September ab 20:15 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Ihr könnt Pluto TV per App auf dem Fernseher schauen oder per Stream, und zwar direkt hier bei Moviepilot.

Schaut Rio Lobo heute 20:15 Uhr hier im Stream:

Rio Lobo ist zugleich der letzte Teil in einer losen Western-Trilogie von Hawks und Wayne

Rio Lobo gehört nicht unbedingt zu den Glanzpunkten in Howard Hawks' Karriere und hat erst nach dessen Tod an Ansehen gewonnen. Das liegt sicher auch daran, dass der Western im Schatten seiner Vorgänger steht. Rio Lobo gehört nämlich zu einer losen Trilogie über Sheriff-Figuren, die gegen Gesetzlose vorgehen. In allen drei Teilen spielt John Wayne die Hauptrolle.

Am Anfang steht Rio Bravo von 1959, der als einer der besten Western aller Zeiten gilt. 1966 folgte der ebenfalls hochgelobte El Dorado. Im Vergleich dazu fällt der etwas zynischere Rio Lobo ab. Euch erwartet aber trotzdem klassische Western-Unterhaltung von und mit Filmlegenden, die so eine Geschichte im Schlaf erzählen könnten. Da gibt es deutlich Schlimmeres aus dem Genre …