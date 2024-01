Heute läuft der Beginn der wohl besten Superhelden-Trilogie im TV: Sie spielte über 2,4 Milliarden ein und wird trotzdem nicht fortgesetzt

Wie wird aus einem normalen Mann ein Superheld? Diese Geschichte erzählt der erste Teil der mega erfolgreichen Trilogie und setzt dabei auf eine düstere Atmosphäre, gepaart mit spektakulärer Action.

Christopher Nolan schenkte den bis dato durchwachsenen DC-Verfilmungen neuen Glanz. Er inszenierte Batman als einen ernsten und für Comic-Verhältnisse realistischen Superhelden. Vielleicht machte gerade das den Erfolg der Dark Knight-Trilogie aus und das unglaubliche Einspielergebnis von 2,4 Milliarden aus. Heute läuft Batman Begins im TV.

Der dunkle Ritter wird geboren: Darum geht es in Batman Begins

Bruce Wayne wird als Kind Zeuge des Raubmordes an seinen Eltern, ein Trauma, das ihm auch als Erwachsener noch plagt. Ziellos reist der Millionärserbe (Christian Bale) umher, bis er in Tibet auf die mysteriösen Gestalten R’as al Ghul (Ken Watanabe) und Ducard (Liam Neeson) trifft. Dort wird er in der Ninja-Kampfkunst unterrichtet, doch kehrt er nach seiner Ausbildung nach Gotham City zurück.

Warner Bros. Christian Bale als Batman

Als maskierter Batman will er fortan für Recht und Ordnung sorgen. Technikprofi Lucius Fox (Morgan Freeman) rüstet ihn mit ausgefallenen Hilfsmitteln aus, während Butler Alfred (Michael Caine) ihm moralisch zur Seite steht. Mit neuem Lebensmut und einem Ziel vor Augen säubert Batman die Straßen Gothams, doch schon bald wird sein emotionales Gleichgewicht wieder auf die Probe gestellt, als seine Jugendliebe Rachel Dawes (Katie Holmes) in Lebensgefahr schwebt. Batman steht vor mächtigen Gegnern, die Angst und Terror in der Großstadt verbreiten.

Trotz Megaerfolg wird Batman-Trilogie nicht fortgesetzt

Batman Begins hatte ein Budget von 150 Millionen US-Dollar und spielte mehr als das doppelte ein. Die gelungene Inszenierung sprach sich anscheinend herum, denn der nachfolgenden Teil The Dark Knight schrammte knapp unter der Milliardenmarke entlang, während The Dark Knight Rises sie knackte (via The Numbers ). Klar, dass das Studio gerne noch länger auf der Erfolgswelle geritten wäre, doch Christopher Nolan lehnte einen weiteren Teil ab.



Für ihn war von Anfang an klar, dass nach einer Trilogie sein Traum erfüllt sein würde, und es keinen Grund gäbe für einen vierten Teil. Hauptdarsteller Christian Bale stand hinter der Vision des Erfolgsregisseurs und lehnte ebenfalls einen weiteren Teil ab. Nolan will grundsätzlich nicht mehr ins Superhelden-Genre zurückzukehren. In einem Interview über seinen im Sommer erschienen Film Oppenheimer antwortete er auf die Frage, ob er jemals einen weiteren Superhelden-Film drehen würde, mit einem klaren und knappen "Nein".

Auch interessant: Batman Begins hat Christian Bale fast einen Nervenzusammenbruch verpasst

Wann läuft Batman Begins im TV?

Den ersten Teil der Trilogie zeigt ProSieben heute am Freitag (5. Januar) um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es auf dem Sender auch. Zwar nicht zur Primetime, aber am Sonntag (7. Januar) wird der Film noch einmal um 23:50 Uhr ausgestrahlt.

Bei Netflix streamt der Film ebenfalls.