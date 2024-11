Heute läuft der vielleicht beste Jason Statham-Film im TV: Er ist ein einziges unfassbares Action-Inferno

Filmhelden mit gebrochenem Herzen gibt es zur Genüge. Antihelden mit künstlicher Pumpe eher selten. Heute Nacht läuft ein Action-Fest im TV, das Letzteres und noch viel mehr wahnwitzige Ideen zu bieten hat.

Heutzutage vermag Action-Star Jason Statham mit seinen Filmen nur noch selten zu überraschen. Vor fast 20 Jahren sah das noch anders aus, als er 2006 mit der Hauptrolle in Crank um die Ecke kam. Der hyperaktive und brutal unterhaltsame Adrenalinrausch im Gaming-Gewand stellte ein kleines Genre-Highlight zur damaligen Zeit dar.

Doch auch finanziell war der Film ein voller Erfolg und spielte weltweit fast das Vierfache seines Budgets wieder ein . Kein Wunder, dass drei Jahre später die nicht weniger rasante Fortsetzung Crank 2: High Voltage folgte. Das Sequel mit dem "elektrisierenden" Jason Statham könnt ihr heute Nacht im TV sehen.

Crank 2 im TV: Jason Statham steht buchstäblich unter Strom

Crank 2 knüpft unmittelbar an das Ende seines Vorgängers an: Allen physikalischen Gesetzen zum Trotz ist Ex-Auftragskiller Chev Chelios (Jason Statham) bei seinem Sturz aus dem Helikopter nicht am Boden zerschellt. Stattdessen kratzen chinesische Gangster seinen leblosen, aber intakten Körper von der Straße und bringen ihn in einen Operationssaal.

Dort wird Chevs Herz entfernt und durch ein künstliches ersetzt. Er befreit sich und macht sich fortan auf die Suche nach dem Auftraggeber dieser Aktion, um sein biologisches Herz zurückzubekommen. Die Krux an der Sache: Chev muss seine synthetische Ersatzpumpe regelmäßig mit Strom versorgen, um am Leben bleiben zu können.

Was folgt, ist eine irrwitzig-spektakuläre Jagd durch Los Angeles, bei der keine Autobatterie und kein Stromkasten vor Chev sicher ist.

Ein Action-Trip voller Adrenalin, der einfach Spaß macht

Schon mit Crank bewies das Regie-Duo Mark Neveldine und Brian Taylor, das u. a. noch die Sci-Fi-Ballerorgie Gamer verantwortete, sein Faible für schrille und überdrehte Action-Sequenzen. Für die Fortsetzung trieben die beiden ihren kreativen Wahnsinn auf die Spitze und setzten diesen mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven in Szene.

Trotz des absurden Geschehens entstand so eine Unmittelbarkeit, die den unverwechselbaren Stil der beiden Crank-Teile ausmacht. Sowohl der Film als auch Hauptdarsteller Jason Statham nehmen sich nicht zu ernst, was den Spaßfaktor des Sequels nur noch mehr in die Höhe treibt.

Verständlich, dass sich Co-Regisseur Brian Taylor deshalb ein Crank Cinematic Universe herbeiwünschen würde. Ob es dazu noch kommen wird, ist allerdings fraglich. Doch auch ohne eine weitere Fortsetzung bleiben die beiden Crank-Filme bestens in Erinnerung.

Wann läuft Crank 2: High Voltage im TV?

ProSieben strahlt Crank 2 heute in der Nacht vom 8. auf den 9. November um 00:25 Uhr aus. Die Wiederholung des Action-Infernos läuft am 11. November um 01:40 Uhr.

Sowohl Crank 2 als auch dessen Vorgänger Crank gibt es derzeit in keiner Streaming-Flatrate, dafür aber bei diversen VoD-Anbietern zum Kaufen oder Leihen.