Heute läuft der vielleicht beste Superhelden-Film mit absolut fesselndem Bösewicht im TV

Wer dem Wahnsinn in die Augen blicken will, sollte sich den heutigen TV-Tipp nicht entgehen lassen. In diesem grandiosen Superheldenfilm zieht der psychopathische Bösewicht alle in seinen Bann.

Kaum zu glauben, doch bevor Meisterregisseur Christopher Nolan dem Superhelden-Genre eine ernsthafte Note verlieh, wurde Batmans Gegenspieler Joker eher albern dargestellt. Mit seiner Oscarprämierten Performance zeigte uns dann Heath Ledger 2008 eine absolut fesselnde Darbietung. Auch sonst überzeugt The Dark Knight auf ganzer Linie. Heute läuft der zweite Teil der Trilogie im TV.

Christopher Nolans Batman-Film The Dark Knight mit Heath Ledger im TV

Batman (Christian Bale) hat schon gegen einige finstere Schurken gekämpft, doch der Joker stellt ihn vor ganz neue Herausforderungen. Mit seinem brillanten Verstand will er Gotham City ins Chaos stürzen und richtet dabei den Fokus auf den Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart). Der ist neben dem schwarzen Ritter zur Heldenfigur der Stadt geworden und der Joker setzt alles daran, ihn auf seine Seite zu ziehen.

Wie schon im ersten Teil, liefert Bale auch in der Fortsetzung eine fantastische Performance als Batman ab, doch Ledger stiehlt ihm die Show. Wo der Joker auftaucht, wird es finster und brutal und dennoch fiebert man seinen Szenen entgegen. Mit dem Wahnsinn in der Stimme und dem vernarbten Gesicht zieht er sein Publikum in den Bann.

Joaquin Phoenix hätte Heath Ledger beinahe den Joker weggeschnappt

Dass The Dark Knight bei uns mit einer Bewertung von 8,3 von 10 Punkten der beste Superheldenfilm aller Zeiten ist, dürfte wohl auch mit Ledgers unglaublicher Performance zusammenhängen. Die Rolle ist auf ewig mit dem verstorbenen Schauspieler verknüpft, daran änderte auch Joaquin Phoenix' ebenfalls Oscar-prämierte Interpretation des Jokers nichts.

Die Rolle scheint beiden auf den Leib geschrieben zu sein, obwohl sie so unterschiedlich gespielt und inszeniert werden. Jetzt scheint es unvorstellbar, Phoenix in The Dark Knight zu sehen, doch dazu wäre es fast gekommen, wie der Schauspieler kürzlich in einem Interview berichtete. Wie unterschiedlich der Comic-Charakter interpretiert werden kann, zeigt unser Ranking aller bisherigen Joker-Darsteller mit einem überraschenden Platz 1.

Wann läuft der Superhelden-Blockbuster The Dark Knight im TV?

Ihr könnt euch Christopher Nolans The Dark Knight am heutigen Freitag, den 22. November um 20:15 Uhr auf ProSieben anschauen. Er wird um 2:05 Uhr noch einmal wiederholt. Wer den Film verpasst, kann ihn bei Netflix oder WOW in der Streaming-Flatrate ansehen.

