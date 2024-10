Christopher Nolan wollte Joaquin Phoenix schon vor 16 Jahren als Joker in The Dark Knight – deshalb lehnte er ab

Joaquin Phoenix ist aktuell in Joker 2 in der Rolle des berühmten DC-Bösewichts zu sehen. Beinahe hätte er diesen bereits in Christopher Nolans The Dark Knight gespielt.

Fünf Jahre nachdem Joaquin Phoenix sein Debüt als ikonischer DC-Bösewicht in Todd Phillips Joker gegeben hat, ist der Schauspieler aktuell wieder in der Rolle im Kino zu sehen, die ihm damals den Oscar als besten Hauptdarsteller bescherte. Um ein Haar hätte Phoenix den Superschurken jedoch bereits viel früher zum Besten gegeben – denn Christopher Nolan hatte ihn für die Rolle in The Dark Knight im Auge.

Statt Heath Ledger: Joaquin Phoenix sprach mit Christopher Nolan über Joker-Rolle in The Dark Knight

Wie Joaquin Phoenix kürzlich im Interview mit Rick Rubin (via Variety ) verriet, habe Christopher Nolan ihn damals für die Rolle angefragt:

Ich erinnere mich, mit Christopher Nolan über The Dark Knight gesprochen zu haben, aber das ist nicht zustande gekommen, aus welchem Grund auch immer. Ich war damals nicht bereit. Das ist eines dieser Dinge, wo es so ist: 'Was ist es an mir, dass ich das nicht mache?' Und es geht nicht um mich. Da ist etwas anderes. Da ist eine andere Person, die etwas tut... Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne Heath Ledgers Performance in diesem Film gewesen wäre, oder?

Weiterhin erklärte Phoenix, dass er sich nicht mehr genau erinnere, ob sich die Absage im Einverständnis mit Nolan vollzog:

Ich weiß nicht mehr, ob Christopher Nolan zu mir kam und meinte, 'Du bist auf jeden Fall der Richtige.' Ich kann mich nicht mehr an den Kontext erinnern, aber ich weiß, dass wir uns getroffen haben. Mein Gefühl war, dass ich das nicht tun sollte, aber vielleicht meinte er auch, 'Er ist nicht der Richtige.'

Letztendlich ging die Rolle an Heath Ledger, der darin die wohl beste Performance seiner Karriere ablieferte und dafür wie Phoenix 11 Jahre später mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.

Christopher Nolan nahm Einfluss auf Todd Phillips' Joker

Wie The Hollywood Reporter vor kurzem berichtete, nahm Christopher Nolan Einfluss auf Todd Phillips' Joker-Adaption mit Joaquin Phoenix, da dieser zu diesem Zeitpunkt noch mit Warner Bros. als Studio arbeitete. Demnach durfte der Joker sich am Ende des Films kein Lächeln ins Gesicht ritzen, da dies zu sehr an Nolans The Dark Knight erinnere. Jetzt, wo Nolan nicht mehr für Warner Bros. arbeite, sei Phillips die Szene in Joker 2: Folie à deux erlaubt gewesen.

Joker 2 läuft aktuell im Kino. The Dark Knight könnt ihr dagegen aktuell unter anderem bei Netflix und WOW im Abo streamen.