Heute läuft der vielleicht größte Film-Flop aller Zeiten im TV: Riesiger Abenteuerfilm mit Antonio Banderas kostete ein Vermögen und dann das

Am Donnerstag läuft ein aufregender Mix aus Abenteuer, Horror und Historienfilm bei Tele5, der damals ein Vermögen kostete. Der Blockbuster mit Antonio Banderas wurde zum finanziellen Giga-Desaster.

Es gibt Filme, die finanziell scheitern und es gibt Filme, die zu absolut desaströsen Mega-Flops werden. In die zweite Kategorie gehört Der 13te Krieger mit Antonio Banderas. Der Blockbuster, der am Donnerstag bei Tele5 läuft, gehört zu den größten Box Office-Desastern der Filmgeschichte.

Das ist die Handlung von Der 13te Krieger

Die Story des Films basiert auf einem Roman von Jurassic Park-Schöpfer Michael Crichton, der die berühmte Beowulf-Sage verarbeitet. Das Drehbuch mixt Abenteuer mit Horror- und Historien-Elementen. In Der 13te Krieger wird der arabische Poet Ahmad Ihn Fadlan (Banderas) aus seinem Land verbannt und trifft auf nordische Krieger, die ein Dorf vor kannibalischen Monstern retten wollen. Fadlan schließt sich ihnen als 13. Krieger an.



Der 13te Krieger war ein Mega-Desaster an den Kinokassen

Mit einem damals gewaltigen Budget von 160 Millionen Dollar spielte der Blockbuster von Stirb Langsam-Regisseur John McTiernan laut Box Office Mojo weltweit gerade mal über 61 Millionen Dollar wieder ein. Damit zählt Der 13te Krieger mit einem geschätzten Verlust zwischen 100 und 160 Millionen Dollar zu den größten Film-Flops aller Zeiten. Je nach wirklichem Verlustwert wird er sogar als größter Flop überhaupt gehandelt.



Wann läuft der Abenteuer-Flop Der 13te Krieger im TV?

Tele5 strahlt den Genre-Mix am 5. Oktober 2023 um 20:15 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Der 13te Krieger im Disney+-Abo streamen. *

Hört auch den Streamgestöber-Podcast darüber, warum deutsches TV so langweilig ist

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.