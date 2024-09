Heute läuft der wohl beste Sci-Fi-Kriegsfilm im TV: Er ist extrem hart und maximal unterhaltsam

Einen der besten, wenn nicht den besten Military-Sci-Fi-Film überhaupt könnt ihr euch heute Abend im TV ansehen. Es lohnt sich und wir erklären euch hier, warum.

Starship Troopers könnte auf den ersten Blick als kriegs- und gewaltverherrlichend abgestempelt werden und bei der Buchvorlage würden solche Vorwürfe sogar ziemlich ins Schwarze treffen. Aber der Film schafft es meisterhaft, die Gräuel des intergalaktischen Krieges und die faschistische Militärdiktatur auf der Erde so zynisch darzustellen, dass das Zuschauen eine wahre Freude ist – so ironisch das vielleicht auch klingt.

Heute im TV: Worum geht's im Ausnahme-Sci-Fi-Film Starship Troopers überhaupt?

Wir begleiten eine Gruppe junger Freund:innen, die sich direkt nach der Schule für den Militärdienst melden und regelrecht scharf darauf sind, gemeinsam in den Krieg zu ziehen. Immerhin soll es gegen den Erzfeind der Menschheit gehen: die sogenannten Bugs, insektenartige Aliens. Die legen dann auch direkt die Heimatstadt von Rico (Casper van Dien), Diz (Dina Meyer), Carmen (Denise Richards) und Carl (Neil Patrick Harris) in Schutt und Asche.

Aber der Rachefeldzug im echten Krieg entpuppt sich als deutlich weniger spaßig und einfach, als es den jungen Rekruten und Rekrutinnen in der Ausbildung weis gemacht wurde. Die Bugs sind intelligent, äußerst brutal und lassen sich nicht so einfach ausrotten. Die menschlichen Soldaten werden in erster Linie als Kanonenfutter verheizt und der Schock über diese Erkenntnis sitzt tief.

Starship Troopers liefert Sci-Fi-Action, Kriegsgräuel und beißende Satire

Hier bekommt ihr die volle Palette und einen einzigartigen Mix auf die Netzhaut gebrannt. Was als amüsanter Teenie-Streifen und Film über eine harte Militärausbildung beginnt, kippt innerhalb kürzester Zeit in einen extrem heftigen, albtraumartigen Kriegsfilm. Dabei bleibt Starship Troopers aber trotzdem immer noch leichtfüßig und unterhaltsam genug. Zumindest dann, wenn ihr ganz allgemein etwas mit Sci-Fi und mit geradezu zynischer Satire anfangen könnt.



Die jungen Menschen melden sich nämlich eigentlich nur so mittel-freiwillig zum Kriegsdienst, schon in der Ausbildung begegnen sie diversen Veteranen mit schwersten Verstümmelungen und garniert wird das Ganze mit absurden Propagandavideos, die der Indoktrination dienen sollen. Trotz all der gezeigten Grausamkeit haben wir es hier also mit einem zutiefst demokratischen Film zu tun, der eine Lanze für die Freiheit bricht.



Ebenfalls einen Mix aus Science-Fiction, Satire und schockierenden Bildern zaubert aktuell der Kinofilm The Substance auf die Leinwand. Wieso ihr den bis zum kompletten Wahnsinnsfinale ekelnden Sci-Fi-Horrorfilm unbedingt im Kino anschauen solltet, lest ihr in diesem Moviepilot-Beitrag.



TV oder Stream: Wann und wo läuft Starship Troopers?

Bei Kabel Eins könnt ihr euch am heutigen Montag, den 30. September ab 23:20 Uhr Starship Troopers ansehen. Eine Wiederholung gibt es auch, und zwar am 2. Oktober um 1:30 Uhr. Es dürfte sich dabei trotz der späten Ausstrahlung um eine gekürzte Version handeln, bei den einschlägigen Seiten wie Schnittberichte lässt sich dazu allerdings nichts finden.

Definitiv ungekürzt gibt es den Paul Verhoeven-Streifen auf Disney+ im Abo zu sehen, dort ist der Film Teil der Streaming-Flatrate. Sonst habt ihr auch noch die Möglichkeit, ihn euch auf Apple TV, Amazon, Maxdome oder Google zu kaufen und zu leihen.

