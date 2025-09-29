Heute läuft ein 150 Minuten langer Horror-Thriller im TV: Er wird von Minute zu Minute verstörender und trieb seinen Star an die Grenze

Heute Nacht läuft ein Horror-Kracher im TV, der immer verstörender eskaliert. Moviepilot-Redakteur Patrick Reinbott empfiehlt euch den Kracher, bei dem der Dreh für Hauptdarstellerin Florence Pugh zur Qual wurde.

Mit seinem beklemmenden Horror-Drama Hereditary - Das Vermächtnis wurde Regisseur Ari Aster schlagartig als großes neues Genre-Talent in der Filmlandschaft gehandelt. Kaum weniger eindringlich ist sein nachfolgender Spielfilm Midsommar, in dem der Schweden-Trip einer Freundesgruppe langsam zum Höllen-Inferno wird.

Wenn ihr Midsommar noch nicht kennt oder mal wieder schauen wollt, könnt ihr den Horror-Trip in der Nacht vom 2. Oktober auf den 3. Oktober 2025 um 02:40 Uhr im ZDF schauen. Alternativ könnt ihr Midsommar bei Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. Für Hauptdarstellerin Florence Pugh wurde der Dreh des Films zur Belastungsprobe.

TV-Tipp heute: Horror-Kracher Midsommar fesselt als bizarrer Trip

Nach dem tragischen Tod ihrer Eltern und ihrer Schwester schließt sich Dani (Florence Pugh) dem Schweden-Trip ihres Freundes Christian (Jack Reynor) an, um sich von ihrer Trauer abzulenken. Die Gruppe findet sich in einer abgelegenen Kommune auf dem Land wieder, die ungewöhnliche Bräuche zelebriert und ein großes Sommerfest vorbereitet. Langsam häufen sich die seltsamen Vorfälle in dieser mysteriösen Gemeinschaft.

Als nicht enden wollendes Delirium fühlt sich Asters Horror-Film nach und nach wie ein viel zu langer Tag in der prallen Sonne an. Neben den sonderbaren Ritualen und Bräuchen der Dorfgemeinde beobachtet der Regisseur auch die dysfunktionale Beziehung von Dani und Christian wie eine offene Wunde, die immer schmerzhafter eitert.

Dabei jongliert der Regisseur in Midsommar gekonnt mit schwarzhumorigen Einlagen, auf die in der nächsten Szene schon ein verstörender Schockmoment folgen kann. Was in der schwedischen Kommune wirklich vor sich geht, dürfte erfahrene Horror-Fans kaum überraschen. Trotzdem beeindrucken die Genre-Versatzstücke von Liebeszauber bis Inzest, die von Aster zelebriert oder verdreht werden. Höhepunkt ist dann das Finale, in dem das surreale Chaos auf die Spitze getrieben wird.



Midsommar-Dreh wurde für Florence Pugh zur Qual

Im Podcast Off Menu sprach der Midsommar-Star darüber, dass der Dreh des Horror-Films für sie extrem fordernd war und sie bis an ihre Schmerzgrenze brachte:

Als ich [Midsommar] gedreht habe, war ich sehr darin gefangen. Ich hatte noch nie jemanden gespielt, der so viele Schmerzen hatte und versetzte mich dafür in wirklich beschissene Situationen. Das müssen andere Schauspieler:innen vielleicht nicht tun, aber ich habe mir die schrecklichsten Sachen vorgestellt. [...]

Denn jeden Tag wurde der Filminhalt seltsamer und schwerer zu absolvieren. Ich steckte Sachen in meinen Kopf, die immer schlimmer und trostloser wurden. Ich glaube, am Ende habe ich mich definitiv selbst misshandelt, um zu meiner Darstellung dieser Rolle zu kommen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2023 auf Moviepilot erschienen.