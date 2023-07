"Ich habe mich selbst misshandelt": Oppenheimer-Star Florence Pugh ging für Horror-Film an ihre Grenzen

Vor ihrem Oppenheimer-Auftritt hat Florence Pugh sich in ihrer Karriere schon so einiges abverlangt. Vor allem ein Horror-Film brachte sie dabei aber an schwer auszuhaltende Abgründe.

Die Schauspielerin Florence Pugh könnt ihr aktuell in Oppenheimer im Kino erleben. Außerdem ist kürzlich bei WOW * der Zach Braff-Film A Good Person mit ihr in der Hauptrolle gestartet. Doch eines ihrer bekanntesten Werke ist wohl Ari Asters Horror-Streifen Midsommar, der sie zum Äußersten trieb.

"So viele Schmerzen": Midsommar war für Florence Pugh eine neue Horror-Erfahrung Filme wie Marvels Black Widow, Greta Gerwigs Little Women und nun Oppenheimer mögen Florence Pugh einem breiten Publikum bekannt gemacht haben, doch schon vorher fiel sie nach Lady Macbeth und Outlaw King Genre-Fans vor allem im Midsommar auf. Darin verwandelte sich ihr sonniger Skandinavien-Trip samt Freund im Dorf eines heidnischen Kults langsam in einen Albtraum. Der Horror-Film war ein großer Erfolg, aber rückblickend bereut der Star im Podcast Off Menu , sich dafür fast zu viel zugemutet zu haben: Weltkino Florence Pugh in Midsommar Als ich [Midsommar] gedreht habe, war ich sehr darin gefangen. Ich hatte noch nie jemanden gespielt, der so viele Schmerzen hatte und versetzte mich dafür in wirklich besch***ne Situationen. Das müssen andere Schauspieler:innen vielleicht nicht tun, aber ich habe mir die schrecklichsten Sachen vorgestellt. Für Midsommar verletzte Florence Pugh sich psychisch selbst Während Angst, Anspannung und Panik auch in Ari Asters Midsommar ein schleichender Prozess sind, erlebte Florence Pugh das beim Schauspielen auf ähnliche Weise: Denn jeden Tag wurde der Filminhalt seltsamer und schwerer zu absolvieren. Ich steckte Sachen in meinen Kopf, die immer schlimmer und trostloser wurden. Ich glaube, am Ende habe ich mich definitiv selbst misshandelt, um zu meiner Darstellung dieser Rolle zu kommen. Weltkino Florence Pugh am Ende von Midsommar Die Szenen, in denen Florence Pugh in Midsommar intensiv weinen musste, hatte der Star vorher schon als "roh" und "erschöpfend" beschrieben . Als sie direkt danach Greta Gerwigs Little Women zu drehen begann, empfand sie Reue und Schuldgefühle für die gequälte Figur, die sie erschaffen hatte – und dann einfach "in diesem Feld zurückließ". Midsommar mit Florence Pugh könnt ihr aktuell bei Amazon Prime * streamen. Oppenheimer läuft seit letzter Woche in den deutschen Kinos.

Oppenheimer mit Florence Pugh: Christopher Nolan und die Atombombe In der neuen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast spricht Moderator Sebastian mit seinen Gästen Björn und Pascal über Oppenheimer, den neuen Film von Christopher Nolan. Kann der Meisterregisseur den Erwartungen gerecht werden oder ist Oppenheimer dann doch nur ein konventionelles Biopic geworden? Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.

