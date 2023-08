Heute läuft ein 180 Millionen Dollar teurer Fantasy-Flop im TV: 12 Jahre später erschien eine Serie, die die Geschichte zu Ende erzählt

Im Fernsehen wird heute ein starbesetzer Fantasy-Film gezeigt, der vor 16 Jahren große Hoffnungen auf eine Welten-überschreitende Geschichte voller Kreaturen und Magie weckte – nur um daran zu scheitern.

Der heute im TV ausgestrahlte Fantasy-Film sollte 2007 den Auftakt einer großangelegten Trilogie-Verfilmung bilden. Doch nach dem Start von Der Goldene Kompass kam alles anders. Wer dem nie ins Kino gekommenen Abschluss der Geschichte nachtrauert, kann die Erzählung aber mittlerweile als Serie zu Ende schauen.

Im TV: Der Goldene Kompass öffnete vergeblich die Tür zu einem Fantasy-Epos

Der Goldene Kompass entstand nach der gefeierten Bestseller-Trilogie * von Philip Pullman: Lyra (Dakota Blue Richards) lebt in einem Fantasy-Paralleluniversum, in dem jeder Mensch einen "Dæmon" als tierischen Begleiter an seiner Seite hat. Als Waise wurde das Mädchen in der Universität von Oxford, teilweise von ihrem Onkel Asriel (Daniel Craig), großgezogen. Doch als der Forscher seine wissenschaftliche Entdeckung des "Staubs" vorstellt, bringt das die gesamte Weltordnung in Aufruhr.

Lyra begibt sich daraufhin mit dem Gerät eines goldenen Kompasses, der immer die Wahrheit sagt, auf eine gefährliche Reise, um unter Hexen, Ballonfahrern und gepanzerten Eisbären herauszufinden, was hier wirklich vor sich geht.

Warner Der Goldene Kompass

Obwohl Der Goldene Kompass auf den ersten Blick mit seiner jungen Hauptfigur wie ein reiner Kinderfilm wirkt, wartet er mit einer ausgefeilten Welt und ambivalenten Figuren auf, die sich schwer in die Schubladen von Gut und Böse stecken lassen. Die Erzählung jenseits überstrapazierter Fantasy-Themen setzt sich mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Religion auseinander und dringt in Parallelwelten ebenso wie in menschliche Seelen und Todesvorstellungen vor. Doch bevor der Film in seinen Fortsetzungen ganz zu diesem komplexen Fantasy-Unterbau vorstoßen konnte, wurde die Trilogie schon nach dem 1. Film abgesagt.

Ohne Teil 2 und 3: Warum die Fortsetzungen von Der Goldene Kompass nie Realität wurden

Obwohl New Line Cinema nach dem Start von Der Goldene Kompass die Fortsetzung Das magische Messer * bei Drechbuchautor Hossein Amini in Auftrag gab , waren die geplanten Sequels des Fantasy-Films mit seinem 180-Millionen-US-Dollar-Budget von Anfang an als Bedingung an den finanziellen Erfolg des 1. Teils gebunden.

Warner Der Goldene Kompass

In den USA blieben die Einspielergebnisse von gerade einmal 70 Millionen US-Dollar allerdings weit hinter den Erwartungen zurück. Und obwohl der Fantasy-Auftakt weltweit schließlich nachzog und über 370 Millionen in die Kassen spülte, wurden die Sequel-Pläne 2008 auf Eis gelegt.

Als Gründe nannte das Studio die Rezession der Weltwirtschaft zu dieser Zeit. Sam Elliott, der in Der Goldene Kompass den Ballonfahrer Lee Scoresby spielt, sprach außerdem aus, was hinter den Kulissen gemunkelt wurde: Dass auch die lautstarke Anprangerung des religionskritischen Films durch die katholische Kirche ihren Teil zur Absage weiterer Fortsetzungen beigetragen habe.

Der Goldene Kompass brachte die Fantasy-Trilogie nie zu Ende, aber eine Serie schon

Im Jahr 2019 unternahm Jack Thorne (Enola Holmes) allerdings einen zweiten Anlauf bei der Fantasy-Verfilmung: His Dark Materials kam als Serien-Remake nicht weniger Star-besetzt daher: Statt Daniel Craig, Nicole Kidman und Eva Green füllten nun James McAvoy, Lin-Manuel Miranda und Dafne Keen die Reihen der Besetzung.

His Dark Materials - S01 Trailer (Deutsch) HD

Der Serien-Adaption gelang, woran die geplante Film-Trilogie scheiterte: In 3 Staffeln verfilmte die Fantasy-Serie alle 3 Bücher und brachte die Erzählung um Lyra so erst letztes Jahr zu einem fulminanten Abschluss.

