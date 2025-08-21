Heute läuft ein 5 Stunden Blockbuster-Marathon im TV: Er unterhält von Anfang bis Ende

Einer der erfolgreichsten DC-Superheldenfilme läuft heute im Fernsehen. Der gigantische Überraschungserfolg zog auch eine Fortsetzung nach sich, die ihr direkt im Anschluss sehen könnt.

21 Jahre lang war Wonder Woman in Planung, bis es der DC-Superheldenfilm 2017 endlich ins Kino schaffte. Heute könnt ihr im Fernsehen den gefeierten Blockbuster im Doppelpack erleben, denn im Anschluss kommt die Fortsetzung Wonder Woman 1984.

Wonder Woman im TV: Gal Gadot als Amazonenkriegerin

In Wonder Woman verlässt die Kriegerprinzessin Diana Prince (Gal Gadot) erstmals ihre Heimatinsel, um den abgestürzten Piloten Steve Trevor (Chris Pine) zurück in die Zivilisation zu begleiten. Gleichzeitig sorgt Ares, der Gott des Krieges, für Chaos auf der Erde als er seinen Rachefeldzug plant. Diana muss als Wonder Woman ihre Kräfte nutzen, um die Menschheit zu retten.

Die Verfilmung der Wonder Woman Comics war ein steiniger Weg, der bereits 1996 begann und über 30 Drehbuchfassungen durchlief. Doch der lange Atem hat sich gelohnt, denn Wonder Woman ist bislang der dritterfolgreichste Film aus dem DC Extended Universe. Mit einem Einspielergebnis von 874 Millionen US-Dollar landet er hinter Aquaman und Batman v Superman: Dawn of Justice.

Nicht nur die Kassen klingelten, auch die Kritiken überschlugen sich mit Lob. Bei Rotten Tomatoes liegt der Score bei beeindruckenden 93 Prozent, dort heißt es im allgemeinen Konsens: „Mitreißend, aufrichtig und getragen von Gal Gadots charismatischer Darstellung gelingt Wonder Woman auf spektakuläre Weise.“

Wonder Woman 1984 im TV: Zurück ins bunte Jahrzehnt

Klar, dass nach dem großen Erfolg die Fortsetzung nicht lange auf sich warten ließ. Regisseurin Patty Jenkins kehrte auf den Regiestuhl zurück und Gal Gadot schmiss sich in Wonder Woman 1984 erneut ins ikonische Kostüm.

Im zweiten Teil ist Wonder Woman trotz der vergangenen Jahrzehnte nicht gealtert. Sie hat zwar ihren Platz in der modernen Welt gefunden, doch das Chaos ist vorprogrammiert als sie ein antikes Artefakt findet, das scheinbar Wünsche erfüllen kann. Das ruft gefährliche Gegner:innen auf den Plan wie den manipulative Maxwell Lord (Pedro Pascal) oder ihre Erzfeindin Cheetah (Kristen Wiig).

Gerade nach einem Mega-Erfolg haben es Sequels oft schwer, denn die Erwartungen sind hoch. Wie so viele Fortsetzungen wurde auch Wonder Woman 1984 leider völlig überladen und versinkt im dramaturgischen Überfluss, der zu einer der bizarrsten Handlungen überhaupt führt. Das zeigt sich auch in den Kritiken, die bei Rotten Tomatoes nur noch bei mittelmäßigen 57 Prozent liegen. Dennoch bietet die Fortsetzung eine gute Portion Unterhaltung für einen gemütlichen Filmabend und jede Menge Superhelden-Action mit einer Heldin mit Herz.

Wann laufen Wonder Woman und Wonder Woman 1984 im TV?

ProSieben zeigt die beiden DC-Filme am heutigen Samstag, den 23. August 2025. Wonder Woman läuft zur Primetime um 20:15 Uhr und Wonder Woman 1984 im Anschluss um 23:05 Uhr. Der erste Teil wird nochmal in der Nacht auf Sonntag um 02:00 Uhr wiederholt. Beide Filme könnt ihr aktuell auch bei Amazon Prime im Abo streamen.