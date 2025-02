Heute läuft ein 6 Stunden Western-Marathon im TV: Mit dabei ist ein unglaublich mitreißendes Duell auf Leben und Tod

Die volle Ladung Western wird euch heute im TV auf den Pelz gebrannt. Dabei kommen gleich drei sehenswerte Filme, aber einer macht besonders viel her.

Western so weit das Auge reicht! Genre-Fans müssen gar nicht erst lange überlegen, wenn sie heute Abend noch nichts vorhaben und können bedenkenlos einschalten. Ihr könnt euch heute The Missing, Todeszug nach Yuma und Blaze of Glory hintereinander anschauen und die goldene Mitte hat es wirklich in sich.

Heute im TV: Worum geht's in The Missing mit Cate Blanchett und Tommy Lee Jones?

In The Missing lebt Maggie (Cate Blanchett) mit ihren beiden Kindern auf einer Ranch und ist unter anderem als Heilerin in der Umgebung bekannt. Eines Tages wird ihre Tochter entführt und Maggie macht sich auf die Suche nach den Verbrechern, die dahinter stecken. Allein hat sie keine Chance gegen die Bande Deserteure, aber ihr entfremdeter Vater (Tommy Lee Jones) bietet ihr Hilfe an.

Seht euch den Trailer zu The Missing an:

The Missing - Trailer (Deutsch)

Extrem spannender Western mit Russell Crowe in fieser Rolle: Die Story von Todeszug nach Yuma

Todeszug nach Yuma erzählt die Geschichte von Dan Evans (Christian Bale), der dabei helfen soll, den gefürchteten Schwerverbrecher Ben Wade (Russell Crowe) zu einem Bahnhof zu bringen. Allerdings wird die kleine Truppe an Gesetzeshütern von der brutalen Gang des Outlaws verfolgt. Unterdessen versucht natürlich auch der Fiesling selbst, seine Eskorte mit harten Psycho-Tricks mürbe zu machen.

Das passiert in Blaze of Glory, dem dritten Film des heutigen Western-Marathons

Blaze of Glory - Flammender Ruhm ist eigentlich bereits der zweite Teil des im Original Young Guns genannten Westerns. Die Fortsetzung dreht sich auch um Billy the Kid, seine Gang und ihren ewig währenden Kampf gegen das Gesetz. Mit dabei sind unter anderem Emilio Estevez und Kiefer Sutherland. Vorkenntnisse aus dem ersten Teil braucht ihr aber nicht unbedingt, um hier Spaß haben zu können.

Seht euch den Trailer zu Blaze of Glory: Flammender Ruhm an:

Young Guns 2 - Trailer

Insbesondere Todeszug nach Yuma hat es in sich, aber der ganze Western-Marathon lohnt

The Missing glänzt vor allem durch Cate Blanchetts Schauspiel und die drei wirklich gelungenen, starken Frauenrollen, aber auch durch die langsame Annäherung zwischen Vater und Tochter. Blaze of Glory funktioniert in erster Linie als sehr spaßiger und sich selbst nicht zu ernst nehmender Western mit grandioser Besetzung.

Todeszug nach Yuma hingegen ist über jeden Zweifel erhaben. Die Story wird extrem spannend erzählt und natürlich vor allem vom wirklich fies aufspielenden Russell Crowe sowie Christian Bale getragen. Was die beiden sich hier für ein wahnwitziges Duell auf Leben und Tod liefern, sieht man nicht alle Tage.

TV oder Stream: Wann und wo laufen The Missing, Todeszug nach Yuma und Blaze of Glory?

Alle drei Filme könnt ihr heute Abend hintereinander weg bei ZDFneo sehen, und zwar ab 20:15 Uhr. The Missing macht den Anfang, ab 22:20 Uhr kommt Todeszug nach Yuma und um 0:15 Uhr läuft Blaze of Glory. Werbeunterbrechungen gibt es keine.

Im Stream kommen die Western-Streifen auch: The Missing und Blaze of Glory sind in keiner Abo-Flatrate enthalten, können aber bei den üblichen VoD-Plattformen gekauft oder geliehen werden. Todeszug nach Yuma gibt es bei Netflix, Amazon Prime oder MagentaTV.

