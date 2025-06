Heute läuft ein 7,5 Stunden (!) Western-Marathon im TV: Die ersten Filme lösten zuletzt eine riesige Kontroverse aus

Macht es euch gemütlich und besorgt euch was zum Futtern. Heute kommt ein extrem ausufernder Western-Marathon im TV, den Genre-Fans nicht verpassen sollten.

Nicht zwei oder drei, sondern gleich fünf Westernfilme könnt ihr euch heute am Stück zu Gemüte führen. Zumindest, wenn ihr kein Problem mit den umstrittenen Karly May-Verfilmungen habt. Heute laufen Winnetou, Winnetou II und Winnetou III sowie Der Ölprinz und Unter Geiern hintereinander weg im TV.

Darum geht's in den drei Western-Klassikern Winnetou, Winnetou II und Winnetou III

Der weiße Westernheld Old Shatterhand (Lex Barker) begegnet dem Apachen-Häuptling Winnetou (Pierre Brice) – und das stellt den Beginn einer wunderbaren Freundschaft dar. Im ersten Teil der Trilogie beschäftigt die beiden der Bau einer Eisenbahnstrecke, die durch das Gebiet der Apachen führen soll.

In Winnetou II müssen sich die beiden lebenden Legenden mit Forrester und seiner Bande auseinandersetzen, die es auf das Öl der amerikanischen Ureinwohner:innen abgesehen haben. Winnetou III erzählt dann erneut eine Geschichte rund um gierige Weiße, die das Land der indigenen Bevölkerung beanspruchen.

Was passiert in den Karl May-Verfilmungen Unter Geiern und Der Ölprinz?

Die Geier sind eine ganze Armee von Banditen, die im Llano Estacado ihr Unwesen treiben. Sie legen sich sogar mit den Schoschonen an und sorgen dafür, dass weiße Siedler die Ureinwohner für ihre Gräueltaten verantwortlich machen. Old Surehand (Stewart Granger) und Winnetou versuchen zu vermitteln.

Der Ölprinz dreht sich um den gleichnamigen Banditen, der einem Bankier eine Quelle andrehen will, die gar keine ist. Ein Treck Siedler will sich auch noch in der Nähe niederlassen und dann gibt es da auch noch die Navajo und die Finders-Banditen. Zum Glück kann sich Old Surehand auch hier wieder auf die Hilfe Winnetous verlassen.

Was ist das Problem mit den Winnetou-Filmen?

Die Bücher von Karl May, auf denen die Filme basieren, sorgen seit vielen Jahren immer wieder für hitzige Debatten. Sowohl die Vorlage als auch die Verfilmungen stehen für das Verbreiten von Klischees und rassistischen Stereotypen in der Kritik. Zusätzlich gibt es eine Kontroverse darum, dass Karl May fälschlicherweise behauptet hat, die von ihm erfundenen Abenteuer tatsächlich alle selbst so erlebt zu haben.

Relativ aktuell kam es dann noch einmal zu einer öffentlichen Debatte, die eigentlich durch das Buch zum Kino-Kinderfilm Der junge Häuptling Winnetou angeheizt wurde. Dieses Buch sah sich heftiger Kritik wegen der Reproduktion rassistischer, kolonialer Stereotypen sowie der Verharmlosung des Genozids an den indigenen Völkern Nordamerikas ausgesetzt und wurde letztlich sogar aus dem Verkauf genommen.

TV oder Stream: Wann und wo laufen die fünf Western-Streifen?

3sat strahlt den Karl May-Marathon am heutigen Sonntag, den 8. Juni ab 20:15 Uhr aus. Los geht es mit den drei Winnetou-Filmen hintereinander, dann kommen ab 0:50 Uhr zuerst Unter Geiern und um 2:25 Uhr Der Ölprinz.

Die Westernfilme können bei Video on Demand-Plattformen wie MagentaTV, Apple TV oder Amazon geliehen oder gekauft werden. In einer Streaming- und Abo-Flatrate sind sie aktuell nicht verfügbar.

