Heute läuft ein absoluter Kult-Fantasy-Film im TV: Er wurde nach 43 Jahren neu aufgelegt und dann das

Am Sonntagabend strahlt Arte ein unterhaltsames Fantasy-Abenteuer von einem Meisterregisseur aus. Kürzlich wurde der Film als Serie neu aufgelegt, doch diese Version ist schnell gescheitert.

Mit Filmen wie 12 Monkeys und Brazil hat Regisseur Terry Gilliam zeitlose Meisterwerke gedreht. Nicht zu seinen größten, aber sicher unterhaltsamsten Werken zählt dagegen das schräge Fantasy-Abenteuer Time Bandits, das am Sonntag im TV läuft. Letztes Jahr ist eine Serien-Neuauflage der Vorlage erschienen, die schon wieder gescheitert ist.

Kult-Fantasy im TV: Darum geht es in Time Bandits

Im Film wird der 11-jährige Junge Kevin (Craig Warnock) von Zwergen aus seinem Schrank mit auf eine abgefahrene Zeitreise genommen. Mithilfe von Löchern im Zeit-Raum-Gefüge begibt sich die Bande auf einen Trip, der sie unter anderem zum griechischen König Agamemnon (Sean Connery) sowie Napoleon (Ian Holm) und Robin Hood (John Cleese) führt.

Time Bandits wurde 2024 zur Serie, die schon abgesetzt wurde

Im Juli 2024 ist mit Time Bandits eine neue Serien-Version von Gilliams Film erschienen, die nur die Grundzutaten der Story übernimmt und eine eigene Geschichte erzählt. Als Entwickler hinter der Adaption für Apple TV+ standen Jemaine Clement (Flight of the Conchords), Iain Morris (The Inbetweeners) und Taika Waititi (Thor: Love and Thunder).

Das Projekt entwickelte sich jedoch schnell zum Flop, denn nach den 10 Folgen der 1. Staffel wurde die Time Bandits-Serie schon wieder abgesetzt.

Wann läuft Time Bandits im TV?

Falls ihr den Film schauen wollt, müsst ihr nur am 29. Juni 2025 Arte einschalten. Hier wird Time Bandits an diesem Tag um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Alternativ könnt ihr den Streifen in der Mediathek des Senders streamen.

