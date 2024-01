Heute läuft ein extrem ungewöhnlicher Western im TV, der leider floppte: Natalie Portman kämpft gegen grausame Cowboy-Gang

Filme wie unser heutiger TV-Tipp sind im Western-Genre nicht so häufig anzutreffen, dabei gibt es tolle Vertreter. Auch Natalie Portman gibt hier eine starke Performance. An den Kinokassen sorgte der Film allerdings für einen kolossalen Flop.

In Jane Got a Gun (2015) nimmt die Oscar-Preisträgerin Natalie Portman ihr Schicksal selbst in die Hand und lässt sich durch nichts und niemandem aufhalten. Heute läuft der Western im TV.

Darum geht es in dem Western Jane Got a Gun mit Natalie Portman

Jane Hammonds (Natalie Portman) Ehemann (Noah Emmerich) kommt halbtot und von Kugeln übersät nach Hause. Der Outlaw wurde von seiner ehemaligen Bande so zugerichtet, die vom skrupellosen John Bishop (Ewan McGregor) angeführt wird. Jane ist nun der Gefahr alleine ausgeliefert und muss sich verteidigen.

Zum Glück kann sie ihren ehemaligen Liebhaber und Revolverhelden Dan Frost (Joel Edgerton) davon überzeugen, an ihrer Seite gegen Bishop und seine Bande zu kämpfen, um ihre Familie zu beschützen.

SquareOne Entertainment Natalie Portman in Jane Got a Gun

Jane Got a Gun brach einen unrühmlichen Rekord an den Kinokassen

Ganze 25 Millionen US-Dollar kostete der Western von Gavin O'Connor (The Accountant), spielte weltweit aber nur 3,7 Millionen ein. Ein richtiges Minusgeschäft für die Weinstein Company und nicht nur das, der Film brach sogar einen Rekord, als schlechtester Kinostart in der Geschichte der Produktionsfirma. Obwohl er auf 1200 Leinwänden gezeigt wurde, konnte er nur 803.000 Dollar einnehmen.

Schuld daran könnten die chaotischen Produktionsbedingungen gewesen sein, die immer wieder für Schlagzeilen sorgten, für den eigentlichen Film wurde allerdings kaum Werbung gemacht.

Jane Got a Gun ist ein ungewöhnlicher Vertreter seines Genres

In den letzten Jahren hat sich einiges in der Filmwelt getan, um auch Frauen in vielschichtigen Rollen zu besetzen, abseits der Femme fatal oder als verzweifelter Single auf der Suche nach dem Traummann. Was das Genre des Western angeht, sind weibliche Hauptfiguren noch vergleichsweise rar gesät – zu Unrecht. Natalie Portman zeigt in Jane Got a Gun wieder eine starke Performance in der Rolle einer mutigen Frau, die sich der Gefahr um jeden Preis stellt.

Vier Jahre bevor Jane Got a Gun über die Leinwände flimmerte, sorgte auch der Western True Grit für jede Menge Aufmerksamkeit. Hier kämpft nicht eine Frau mit Mut und Abgebrühtheit für Gerechtigkeit, sondern ein 14-jähriges Mädchen. 2018 erwies sich dann der australische Rache-Western The Nightingale als positiv besprochener Vertreter seines Genres. Darin kämpft die weibliche Hauptfigur ebenso kompromisslos und blutig wie die männlichen Revolverhelden.

Wann läuft Jane Got a Gun im TV?

Tele5 zeigt den Western mit Natalie Portman am Dienstag, dem 30. Januar um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, am 31. Januar um 01:40 Uhr. Außerdem könnt ihr Jane Got a Gun unabhängig vom Fernsehprogramm bei Amazon streamen.

