Yellowstone-Macher will Western-Epos über 40-jährigen Konflikt verfilmen, obwohl er gerade an 8 Serien gleichzeitig arbeitet

Neben Yellowstone und zig weiteren Serien hat Schöpfer Taylor Sheridan noch nicht genug zu tun. Als Nächstes plant er, ein gewaltiges Western-Epos zu verfilmen.

Taylor Sheridan ist der derzeit fleißigste Serienmacher in Hollywood überhaupt. Neben seinem Western-Drama Yellowstone, das kürzlich mit den ersten 3 Staffeln bei Netflix gestartet ist, ist er derzeit auch in vier Yellowstone-Spin-offs involviert sowie in die Serien Tulsa King, Mayor Of Kingstown und das kommende Serienprojekt Land Man. Als wäre das noch nicht genug, kündigt sich jetzt schon sein nächstes Western-Epos an.

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan verfilmt Western-Epos über Comanchen

Wie die Branchenseite Deadline berichtet, sicherte sich Taylor Sheridan kürzlich die Verfilmungsrechte an S.C. Gwynnes Sachbuch Empire of the Summer Moon – nicht zu verwechseln mit Killers of the Flower Moon. Der lange Zusatztitel dazu lautet Quanah Parker and the Rise and Fall of the Comanches, the Most Powerful Indian Tribe in American History. Für die Adaption will Sheridan Drehbuch und Regie selbst stemmen.

Empire of the Summer Moon erzählt unter anderem die Geschichte des realen Comanchen-Anführers Quanah Parker, der im 19. Jahrhundert mehrere Stämme vereinte, um sich gegen die Besiedlung Texas' zur Wehr zu setzen. Der im Buch dargestellte Konflikt zwischen den Comanchen und weißen Siedlern umspannt um die 40 Jahre.



Für Taylor Sheridan soll Empire of the Summer Moon ein Herzensprojekt mit persönlichen Verbindungen sein. Im Mai 2021 kaufte Sheridan mit weiteren Partnern die 6666 Ranch in Texas, die auch in Yellowstone eine Rolle spielt. Der Gründer dieser Ranch, Samuel Burnett, war selbst mit Quanah befreundet und kaufte das Stück Land den Comanchen ab.

Wann startet Empire of the Summer Moon vom Yellowstone-Macher?

Noch ist nicht bekannt, ob das Projekt als Film oder Serie realisiert wird. Die Tragweite der Geschichte würde sich jedoch am ehesten für eine serielle Erzählung anbieten. Erstmal sicherte sich Taylor Sheridan nur die Adaptionsrechte. Bis Empire of the Summer Moon tatsächlich erscheint, könnte es bis 2025 oder 2026 dauern.

Mit Yellowstone-Prequel: Das waren die besten Serien 2023

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 23 besten Serien vor, die es im Jahr 2023 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Horror-Überflieger The Last of Us, Piraten-Hit One Piece, das meisterhafte Succession-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen. Diese Highlights von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.