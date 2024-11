Heute läuft ein nervenzerfetzendes Spannungsmeisterwerk im TV: Das Ende ist einfach unvergesslich

Mehr Spannung und Hirn-verknotendes Thriller-Kino als in diesem Meisterwerk werdet ihr heute Abend wohl nirgendwo anders im TV zu Gesicht bekommen.

Er selbst mag Shutter Island mittlerweile zwar nicht mehr so gern, aber Martin Scorseses Thriller wird nach wie vor von Fans und Kritik gefeiert. Aus gutem Grund: Hier trifft Leonardo DiCaprio auf eine Insel voller psychisch kranker Straftäter und nichts ist, wie es scheint. Das Spektakel kommt heute Nacht im Fernsehen.

Heute im TV: Worum geht's in Shutter Island?

Die U.S.-Marshals Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) und Chuck Aule (Mark Ruffalo) sollen auf Shutter Island einen mysteriösen Fall rund um eine verschwundene Insassin des Ashcliffe Hospitals für psychisch gestörte Schwerverbrecher untersuchen. Auf der Insel angekommen, erlebt aber vor allem Teddy sein blaues Wunder.

Auf Shutter Island geht nämlich ganz offensichtlich einiges nicht mit rechten Dingen zu. Der behandelnde Arzt ist bereits abgereist, das Personal verhält sich feindselig und abweisend, sogar die Insassen benehmen sich noch seltsamer als erwartet. Zusätzlich wird der U.S.-Marshal von furchtbaren Flashbacks aus dem Zweiten Weltkrieg geplagt und dann zieht auch noch ein schwerer Sturm auf, der die Insel von der Außenwelt abschneidet.

Shutter Island schockiert mit heftigen Twists am Ende, kann aber auch davor schon begeistern

Wieder einmal haben wir es hier mit einem dieser Filme zu tun, über die man am besten so wenig wie möglich weiß. Vor allem die Plot-Twists am Ende sollten nicht gespoilert werden, damit die Überraschungen ihre bestmögliche Wirkung entfalten können. Lasst euch nur so viel gesagt sein, dass sie es wirklich in sich haben.

Aber auch bis es soweit ist, spinnt Martin Scorsese ein immer enger werdendes, äußerst bedrohlich-beklemmendes Netz, das auch die Zuschauer mit der Zeit dazu bringt, alles in Frage zu stellen. Wer kein Problem mit harten Schockmomenten, Horror-Einflüssen und jeder Menge nervenzehrender Spannung hat, kommt bei diesem Psycho-Thriller voll und ganz auf seine oder ihre Kosten.

Wenn ihr noch mehr verstörende Twists und Spannung sehen wollt, können wir euch noch eine komplett neue Horror-Serie auf Disney+ empfehlen. Die kommt mit einem der größten Twists der Fernsehgeschichte daher.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Shutter Island?

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Shutter Island zu gucken, müsst ihr in der Nacht vom heutigen Samstag, den 16. November auf Sonntag, den 17. um Mitternacht bei Sat.1 einschalten. Um 03:20 Uhr läuft dann nochmal die Wiederholung.

Ansonsten lässt sich Scorseses beeindruckender Film aber natürlich auch streamen. Ihr könnt ihn zum Beispiel bei Netflix oder Amazon Prime im Streaming-Abo oder sonst auch bei MagentaTV, Apple TV oder Maxdome sehen.

