Heute läuft ein richtig harter Clint Eastwood-Western im TV: 135 Minuten voller Rache und Verderben

Der Western und Clint Eastwood werden für immer miteinander verbunden sein. Heute Abend kommt ein richtig starker Film im Fernsehen, der von Eastwood sogar inszeniert wurde.

Durch die Dollar-Trilogie von Meisterregisseur Sergio Leone wurde Clint Eastwood zur unsterblichen Western-Legende. Darin spielte er einen schweigsamen Revolverhelden, der für einige der ikonischsten Bilder des Genres verantwortlich ist. Es ist jedoch nicht die einzige prägende Western-Rolle in Eastwoods Filmografie.

1976 eroberte Eastwood als Outlaw Josey Wales die große Leinwand – und zwar in einem Film, bei dem er ebenfalls als Regisseur fungierte: Der Texaner. Die Verfilmung des Romans Gone to Texas von Forrest Carter wartet mit einer extrem düsteren Geschichte auf und stellt die oft verklärenden Bilder seines Genres infrage.

Der Texaner mit Clint Eastwood: Ein gnadenloser Western-Trip, der direkt in den Abgrund des Genres führt

Die Handlung von Der Texaner ist während des Amerikanischen Bürgerkriegs angesiedelt und zeigt uns zuerst ein Idyll: Josey Wales (Clint Eastwood) lebt mit seiner Familie ein friedliches Leben. Als seine Farm jedoch von irregulären Soldaten aus den Nordstaaten überfallen wird, verwandelt sich dieses Idyll in einen Albtraum.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Texaner schauen:

The Outlaw Josey Wales - Trailer (English)

Die Soldaten töten Wales' Familie und hinterlassen nichts als Leid und Verderben. Aus dieser Gewalt wird ein grimmiger Racheengel geboren: Wales setzt fortan alles daran, um die Männer zur Rechenschaft zu ziehen, die seine Frau und seinen Sohn auf dem Gewissen haben. Dafür schließt er sich einer Gruppe Bushwhackers an.

Zwischen Kriegsfilm und Rache-Thriller entlarvt Der Texaner die romantisierten Western-Bilder der 1940er und 1950er Jahren ihrer Mythen. Eastwood bringt viel von dem dreckigen Geist des Italowesterns mit, den er zuvor ausgiebig im Rahmen der Dollar-Trilogie erkundet hat. Das Ergebnis ist ein schonungsloser Ritt direkt in den Abgrund.

Wann läuft Der Texaner mit Clint Eastwood im TV?

Der Texaner läuft am 29. September 2024 um 20:15 Uhr auf Arte. Die Ausstrahlung erfolgt ohne Werbeunterbrechung und geht bis 22:25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video mit diversen Kauf- und Leihoptionen streamen.

