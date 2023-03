Heute läuft ein Sci-Fi-Meisterwerk im TV, das mit einem genialen Spezialeffekt das Kino für immer verändert hat

Im Fernsehen könnt ihr heute Abend einen einflussreichen Science-Fiction-Film schauen. Mit nur einem Effekt hat Terminator 2 – Tag der Abrechnung das moderne Blockbuster-Kino auf den Kopf gestellt.

Wenn James Cameron einen Film dreht, bebt das Kino. Nicht nur bringt der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent gigantische Filme wie Titanic und Avatar auf die Leinwand. Er ist ebenfalls daran interessiert, die Möglichkeiten und Grenzen dieser auszusetzen. Besonders im Bereich der Spezialeffekte setzt Cameron Maßstäbe.

Einer der wichtigsten Filme in dieser Hinsicht ist Terminator 2 – Tag der Abrechnung, der 1992 in die Kinos kam und mit einem Budget von rund 100 Millionen US-Dollar der teuerste Film seiner Zeit war. Verschwendet hat Cameron keinen Cent dieses beachtlichen Budgets, gerade im Hinblick auf die Effekte.

Heute im TV: Terminator 2 – Tag der Abrechnung läuft heute Abend um 22:25 Uhr auf RTL ZWEI. Die Wiederholung folgt nachts um 03:25 Uhr. Darüber hinaus kehrt der Film am 4. April 2023 für einen Tag in die deutschen Kinos zurück.

Blockbuster-Meilenstein: Warum der T-1000 in Terminator 2 so besonders ist

Das größte Aushängeschild von Terminator 2 ist der von Robert Patrick verkörperte T-1000, seines Zeichens der Bösewicht des Films. Genauso wie Arnold Schwarzeneggers T-800 tritt die Killermaschine zuerst in menschlicher Form in Erscheinung. Da es sich jedoch um ein fortschrittlicheres Modell handelt, kann er seine Form verändern.

Studiocanal Der T-1000 in Terminator 2 – Tag der Abrechnung

Wo der T-800 blutet, besitzt der T-1000 eine makellose Oberfläche, die ihn geradezu unzerstörbar wirken lässt. Silbern glänzt sein Körper, ehe er seine Gestalt wandelt und mühelos durch Gitter hindurchgreift, als gilt für ihn keine der Regeln, die das klapprige Vorgängermodell in seinen Bewegungen limitiert.

Cameron greift in Terminator 2 auf viele praktische Effekte zurück. Wegweisend für die Geschichte computergenerierter Effekte waren aber die Momente, in denen sich der T-1000 in eine ständig verformende Masse verwandelt. Ohne die Figur wären all die CGI-Charaktere, die wir heutzutage in Blockbustern sehen, nicht möglich gewesen.

5 Millionen US-Dollar des Terminator 2-Budgets sind in den T-1000 geflossen. Obwohl inzwischen über drei Dekaden vergangenen sind, kann sich die Verwandlung heute sehen lassen. Nicht zuletzt setzt Cameron nicht nur auf den CGI-Effekt, sondern unterstützt diese mit allen inszenatorischen Tricks, die ihm als Filmemacher zur Verfügung stehen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.