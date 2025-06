Heute läuft ein über 4 Stunden langer Sci-Fi-Marathon im TV: Der erste Film wird euch mindestens eine Woche lang verwirren

Sci-Fi-Fans, aufgepasst: Wenn ihr euch mal wieder so richtig sämtliche Hirnwindungen verknoten lassen wollt und auch noch Bock auf zwei gute Filme habt: schaut heute Fernsehen.

Heute Abend laufen mit Tenet und Alien: Covenant gleich zwei bildgewaltige Sci-Fi-Kracher im TV, die ihresgleichen suchen. In Letzterem wird in bester Horror-Manier eine neue Xenomorph-Art entfesselt, während Ersterer vor allem mit einer höchst abgefahrenen Prämisse hantiert, die nicht einfach zu verstehen ist.

Ihr dachtet, Inception war komplizierte Sci-Fi? Darum geht's in Christopher Nolans Tenet

Tenet zu beschreiben ist fast so schwierig, wie den Film zu verstehen. Hier gerät ein der Protagonist (John David Washington) zwischen die Fronten und soll nichts weniger als die Welt retten. Er selbst weiß aber außer einem mysteriösen Wort ("Tenet") so gut wie gar nicht, worum es geht. Allerdings scheint die Zeit um ihn herum immer mehr aus den Fugen zu geraten.

Christopher Nolan zieht hier sämtliche Register, lässt dieselben Ereignisse gleichzeitig vorwärts und rückwärts ablaufen und scheut kein bisschen davor zurück, sein Publikum herauszufordern. Wenn ihr Tenet verstehen wollt, werdet ihr den Sci-Fi-Film danach wahrscheinlich noch mindestens ein weiteres Mal sehen müssen – oder gleich fünf Mal, am besten natürlich im Kino.

Alien: Covenant ist (zu Unrecht) einer der am schlechtesten bewerteten Alien-Filme

In Alien: Covenant soll die Besatzung eines Raumschiffs zur Kolonisation eines Planeten ansetzen. Allerdings ist der dafür auserkorene Ort gar nicht so unbewohnt wie gedacht. Kurioserweise wächst sogar Getreide dort und es gibt mysteriöse Bauwerke, die erkundet werden wollen. Selbstverständlich lauern im mehr oder weniger unberührten Paradies auch ein Xenomorph, eine seltsame Krankheit und allerlei Kuriositäten, die einen Blick in die Vergangenheit ermöglichen. Was übrig bleibt, ist der nackte Kampf ums Überleben.

Alien Covenant - Trailer 2 (Deutsch) HD

Genau dieser Kampf wird im Alien-Franchise bald zum ersten Mal so richtig auf die Erde verlagert: Bei Disney+ startet demnächst die erste Serie rund um den Xenomorph und ähnliche Bedrohungen. Sie heißt Alien: Earth und soll im August online gehen.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Tenet und Alien: Covenant?

Ihr könnt euch die beiden Sci-Fi-Hochkaräter am heutigen Freitag, den 20. Juni 2025 ab 20:15 Uhr bei ProSieben anschauen. Zuerst kommt Tenet, der bis um 23:25 Uhr dauert, anschließend folgt dann direkt Alien: Covenant.

Beide Filme lassen sich auch online mit Streaming-Flats genießen, entweder bei Amazon Prime Video (Tenet) oder Disney+ (Alien: Covenant).

