Heute läuft ein überragendes Action-Abenteuer im TV: Es wurde mit 5 Oscars ausgezeichnet und die langersehnte Fortsetzung kommt dieses Jahr ins Kino

Bevor Gladiator 2 in diesem Jahr in den Kinos anläuft, könnt ihr euch heute nochmal den ersten Teil zu Gemüte führen. Das legendäre Historienepos gewann 5 Oscars und läuft heute im TV.

Nach fast einem Vierteljahrhundert setzt Regisseur Ridley Scott sein gigantisches, mit fünf Oscars prämiertes Action-Abenteuer Gladiator fort. Heute läuft der Film mit Russell Crowe im TV und erzählt die berührende und spannende Geschichte eines Mannes, der auf Rache sinnt.

Darum geht es in dem Historien-Epos Gladiator

Wiedereinmal hat Feldherr Maximus (Crowe) sein Heer in eine erfolgreiche Schlacht gegen die Germanen geführt, jetzt will er nur noch zu seiner Familie zurückkehren. Völlig ohne eigene Schuld wird er plötzlich in politische Machenschaften verstrickt und von Kaisersohn Commodus (Joaquin Phoenix) zum Tode verurteilt. Der Hinrichtung kann er zwar entkommen, landet aber als Sklave in der Gladiatorenschule. Er will zum erfolgreichsten Gladiator Roms werden, um im Kolosseum seinem Erzfeind Commodus gegenüberzutreten.

Universal Pictures Russell Crowe und Djimon Hounsou in Gladiator

Kinostart von Gladiator 2 ist bekannt

Ridley Scotts Film kostete laut The Numbers satte 100 Millionen US-Dollar und war bei einem Einspielergebnis von 450 Millionen ein voller Erfolg. Dass der zweite Teil zwangsläufig teurer wird, dürfte nur wenige Fans verwundern. Die Fortsetzung Gladiator 2 soll Gerüchten zufolge allerdings dreimal so viel kosten wie das Gladiator-Original von 2000.

Gladiator gibt es bei Netflix zu streamen und bei Amazon zu kaufen

Am 21. November 2024 ist es dann so weit und das Sequel startet in den Kinos. Im Zentrum des Films steht Commodus' mittlerweile erwachsen gewordener Neffe Lucius (im zweiten Teil: Paul Mescal). Worum sich die Handlung im Einzelnen dreht, ist bislang nur spekulativ.

Wann läuft Gladiator mit Russell Crowe im TV?

Den Monumentalfilm zeigt ZDF in der Nacht auf Sonntag, den 31. März 2024 um 00:30 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Gladiator unter anderem bei RTL+ im Abo streamen.

