Bekannt aus dem The Boys-Universum: Chance Perdomo im Alter von 27 Jahren gestorben

Der britische Schauspieler Chance Perdomo ist bei einem Motorradunfall gestorben. Bekannt war er u.a. aus der Superhelden-Serie Gen V, die Teil von Amazons The Boys-Universum bei Amazon.

Chance Perdomo ist tot. Das berichtet der Hollywood Reporter übereinstimmend mit anderen Medien. Perdomo ist am 30. März 2024 bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ausgehend von den offiziellen Angaben der Behörden ist bei dem Unfall keine weitere Person verletzt worden. Perdomo wurde 27 Jahre alt.



Von Amazons The Boys-Universum bis zum Sabrina-Kosmos bei Netflix: Die 3 großen Rollen von Chance Perdomo

Bekannt ist der britische Schauspieler aus der Superhelden-Serie Gen V, die vergangenes Jahr bei Amazon Prime Video ihre Premiere feierte. Es handelt sich um ein Spin-off, das aus The Boys hervorgegangen ist und sich einer jungen Generation an Menschen widmet, die lernen müssen, ihre übernatürlichen Fähigkeiten in den Griff zu kriegen.

Perdomo spielte in der Serie eine der zentralen Figuren der Serie: Andre Anderson. Anderson wird als beliebter Student und bester Freund von Luke Riordan aka Golden Boy (Patrick Schwarzenegger) eingeführt. Seine Superkraft ist, dass er Magnetismus manipulieren kann. Die Figur sollte auch in der 2. Staffel auftreten.

Netflix Chance Perdomo in Chilling Adventures of Sabrina

Darüber hinaus war Perdomo Teil des Hauptcasts der Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina, wo er zwischen 2018 und 2020 in insgesamt 36 Episoden die Figur Ambrose Spellman verkörperte. Seine dritte große Rolle ist die des Landon Gibson in der letzten drei Teilen der After-Reihe (After Love, After Forever und After Everything).

Beinahe wäre Perdomo zu Beginn seiner Karriere in einer anderen großen Serie zu sehen gewesen, die mit Chilling Adventures of Sabrina verwandt ist: Riverdale. Perdomo war damals für die Rolle von Jughead Jones im Gespräch. Schlussendlich ging der Part an Cole Sprouse und Perdomo landete dank Sabrina im Archie-Universum.

"Ein unglaublich talentierter Künstler": Offizielle Statements zum Tod von Gen V-Star Charles Perdomo

Ein Repräsentant von Perdomos Familie veröffentlichte folgendes Statement:

Seine Leidenschaft für die Künste und sein unstillbarer Appetit auf das Leben waren für alle, die ihn kannten, spürbar, und seine Wärme wird sich in denen fortsetzen, die er am meisten liebte. Wir bitten Sie, den Wunsch der Familie nach Privatsphäre zu respektieren, während sie den Verlust ihres geliebten Sohnes und Bruders betrauern.

Constantin Film Chance Perdomo in After Love

Auch aus dem Produzentenkreis von Gen V gibt es ein Statement:



Wir können das nicht begreifen. Für diejenigen von uns, die ihn kannten und mit ihm gearbeitet haben, war Chance immer charmant und lächelnd, eine enthusiastische Naturgewalt, ein unglaublich talentierter Künstler und vor allem ein sehr freundlicher, liebenswerter Mensch. Es fühlt sich komisch an, über ihn in der Vergangenheitsform zu schreiben. Unser Beileid gilt der Familie von Chance, und wir trauern um unseren Freund und Kollegen. Umarmen Sie heute Abend Ihre Liebsten.

Wie Deadline schreibt, hat sich Amazon Prime Video dazu entschieden, die Produktion der 2. Staffel von Gen V infolge des tragischen Todesfalls vorerst auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Nähere Angaben dazu, wie sich Perdomos Tod auf die Geschichte des The Boys-Universums auswirken wird, gibt es bis dato nicht.

Neben Gen V hat Perdomo ein weiteres offenes Projekt in seiner Filmografie stehen. Es handelt sich um die Action-Komödie Bad Man mit American Pie-Star Seann William Scott, die bereits abgedreht ist und sich in der Postproduktion befindet.